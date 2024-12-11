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В Австралии мужчина нашел в прачечной крокодила, жившего там две недели - РИА Новости, 11.12.2024
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17:58 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/krokodil-1988659309.html
В Австралии мужчина нашел в прачечной крокодила, жившего там две недели
В Австралии мужчина нашел в прачечной крокодила, жившего там две недели - РИА Новости, 11.12.2024
В Австралии мужчина нашел в прачечной крокодила, жившего там две недели
Проживающий в Северной территории мужчина обнаружил морского крокодила длиной в один метр в своей прачечной, где рептилия могла находиться в течение двух... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:58
2024-12-11T17:58
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проживающий в Северной территории мужчина обнаружил морского крокодила длиной в один метр в своей прачечной, где рептилия могла находиться в течение двух недель, сообщает в среду австралийский портал 9news. "Житель Северной территории, который нашел крокодила в своей прачечной, подозревает, что рептилия могла находиться у него дома около двух недель", - пишет издание. По данным портала, около 1.30 ночи местного времени (19.00 вторника по мск) Винс Натан был разбужен лаем собаки и отправился осмотреть дом. В прачечной комнате он обнаружил крокодила, который зашипел при его появлении. Мужчина позвал на помощь жену. В результате животное было передано в местную службу, занимающуюся отловом змей и других рептилий. Причины появления крокодила в частном доме неясны. Как отмечает издание, длина найденного крокодила составляет один метр, в то время как представители этого вида могут вырастать до шести метров. Морской, или гребнистый, крокодил считается крупнейшим и одним из самых опасных рептилий. Он обитает в тропических и субтропических регионах, включая побережья Австралии. Наиболее часто этот крокодил встречается в Северной Территории, Квинсленде и Западной Австралии.
https://ria.ru/20241011/krokodily-1977667359.html
https://ria.ru/20240712/meksika-1959195099.html
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австралия, в мире
Австралия, В мире
В Австралии мужчина нашел в прачечной крокодила, жившего там две недели

Австралиец обнаружил в прачечной метрового крокодила, жившего там две недели

© Фото : 9NewsКрокодил, найденный прачечной жилого дома в Австралии
Крокодил, найденный прачечной жилого дома в Австралии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : 9News
Крокодил, найденный прачечной жилого дома в Австралии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проживающий в Северной территории мужчина обнаружил морского крокодила длиной в один метр в своей прачечной, где рептилия могла находиться в течение двух недель, сообщает в среду австралийский портал 9news.
"Житель Северной территории, который нашел крокодила в своей прачечной, подозревает, что рептилия могла находиться у него дома около двух недель", - пишет издание.
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По данным портала, около 1.30 ночи местного времени (19.00 вторника по мск) Винс Натан был разбужен лаем собаки и отправился осмотреть дом. В прачечной комнате он обнаружил крокодила, который зашипел при его появлении. Мужчина позвал на помощь жену. В результате животное было передано в местную службу, занимающуюся отловом змей и других рептилий.
Причины появления крокодила в частном доме неясны.
Как отмечает издание, длина найденного крокодила составляет один метр, в то время как представители этого вида могут вырастать до шести метров.
Морской, или гребнистый, крокодил считается крупнейшим и одним из самых опасных рептилий. Он обитает в тропических и субтропических регионах, включая побережья Австралии. Наиболее часто этот крокодил встречается в Северной Территории, Квинсленде и Западной Австралии.
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