https://ria.ru/20241211/krokodil-1988659309.html

В Австралии мужчина нашел в прачечной крокодила, жившего там две недели

В Австралии мужчина нашел в прачечной крокодила, жившего там две недели - РИА Новости, 11.12.2024

В Австралии мужчина нашел в прачечной крокодила, жившего там две недели

Проживающий в Северной территории мужчина обнаружил морского крокодила длиной в один метр в своей прачечной, где рептилия могла находиться в течение двух... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:58

2024-12-11T17:58

2024-12-11T17:58

австралия

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проживающий в Северной территории мужчина обнаружил морского крокодила длиной в один метр в своей прачечной, где рептилия могла находиться в течение двух недель, сообщает в среду австралийский портал 9news. "Житель Северной территории, который нашел крокодила в своей прачечной, подозревает, что рептилия могла находиться у него дома около двух недель", - пишет издание. По данным портала, около 1.30 ночи местного времени (19.00 вторника по мск) Винс Натан был разбужен лаем собаки и отправился осмотреть дом. В прачечной комнате он обнаружил крокодила, который зашипел при его появлении. Мужчина позвал на помощь жену. В результате животное было передано в местную службу, занимающуюся отловом змей и других рептилий. Причины появления крокодила в частном доме неясны. Как отмечает издание, длина найденного крокодила составляет один метр, в то время как представители этого вида могут вырастать до шести метров. Морской, или гребнистый, крокодил считается крупнейшим и одним из самых опасных рептилий. Он обитает в тропических и субтропических регионах, включая побережья Австралии. Наиболее часто этот крокодил встречается в Северной Территории, Квинсленде и Западной Австралии.

https://ria.ru/20241011/krokodily-1977667359.html

https://ria.ru/20240712/meksika-1959195099.html

австралия

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