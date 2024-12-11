https://ria.ru/20241211/krasnojarsk-1988571706.html

В Красноярске суд дал пожизненное наркоману, надругавшемуся над девочкой

В Красноярске суд дал пожизненное наркоману, надругавшемуся над девочкой - РИА Новости, 11.12.2024

В Красноярске суд дал пожизненное наркоману, надругавшемуся над девочкой

Суд в Красноярске приговорил к пожизненному заключению мужчину, который накачал 9-летнюю девочку наркотиками и надругался над ней, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:58

2024-12-11T11:58

2024-12-11T11:58

происшествия

красноярск

емельяновский район

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к пожизненному заключению мужчину, который накачал 9-летнюю девочку наркотиками и надругался над ней, сообщает пресс-служба регионального СК РФ в Telegram-канале. Ранее объединённая пресс-служба судов края сообщала, что в ноябре 2023 года Владислав Харлашин, находясь под действиями наркотиков, зашел в подъезд за незнакомой ему девятилетней девочкой. Под предлогом попить воды мужчина вошел с ней в квартиру. После этого он более трех часов совершал в отношении девочки развратные действия и ввел ей шприцем наркотик. Все происходящее он снимал на видео. Харлашину вменяли нарушение неприкосновенности частной жизни, насильственные действия сексуального характера, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, организацию притона, сбыт наркотиков. Расследование проходило в закрытом режиме. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщали, что в момент преступления мужчина имел непогашенные судимости за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2008 году и за грабеж в 2019 году. Сам фигурант, по данным прокуратуры, был не согласен с пожизненным заключением, полагая, что "ничего сверхстрашного не совершал". "Красноярским краевым судом вынесен обвинительный приговор в отношении 47-летнего жителя Емельяновского района. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, видеосъемке несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов, незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в отношении несовершеннолетнего, незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством… Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении. Согласно заключению комиссионной психолого-психиатрической судебной экспертизы, фигурант страдает наркоманией и психическим расстройством в форме педофилии, в момент совершения преступления он осознавал характер совершаемых действий, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241205/moskva-1987477924.html

https://ria.ru/20240326/nelegal-1935928161.html

красноярск

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происшествия, красноярск, емельяновский район, красноярский краевой суд