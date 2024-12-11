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В Красноярске арестовали водителя после смерти девушки на тюбинге
В Красноярске арестовали водителя после смерти девушки на тюбинге - РИА Новости, 11.12.2024
В Красноярске арестовали водителя после смерти девушки на тюбинге
Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца 27-летнего водителя, который катал двух девушек на привязанном к машине тюбинге, вылетевшем под колеса встречного... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:52
2024-12-11T10:52
2024-12-11T10:52
происшествия
красноярск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на 2 месяца 27-летнего водителя, который катал двух девушек на привязанном к машине тюбинге, вылетевшем под колеса встречного автомобиля, сообщил краевой главк МВД. Ранее ведомство сообщало, что инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на улице Вольный проезд в Красноярске. Две девушки катались на тюбинге, который был привязан тросом к иномарке, за рулем находился 27-летний мужчина. Во время движения неуправляемая на скорости "плюшка" вылетела на встречку и ударилась о проезжающий мимо легковой автомобиль. В результате ДТП погибла 17-летняя девушка, еще одна 20-летняя девушка с тяжёлыми травмами госпитализирована в медучреждение. "Центральным районным судом Красноярска 27-летнему фигуранту уголовного дела по ходатайству следователя главного следственного управления ГУМВД России по Красноярскому краю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241204/moskva-1987234823.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске арестовали водителя после смерти девушки на тюбинге
Суд в Красноярске арестовал водителя после смерти девушки на тюбинге