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Суд приговорил гендиректора "Стройхимпроекта" к четырем годам условно - РИА Новости, 11.12.2024
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06:02 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/khischenie-1988538570.html
Суд приговорил гендиректора "Стройхимпроекта" к четырем годам условно
Суд приговорил гендиректора "Стройхимпроекта" к четырем годам условно - РИА Новости, 11.12.2024
Суд приговорил гендиректора "Стройхимпроекта" к четырем годам условно
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам условно гендиректора ООО "Стройхимпроект" Елену Ляхович за хищения средств при покупке томографа в рамках... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T06:02
2024-12-11T06:02
происшествия
тимур иванов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам условно гендиректора ООО "Стройхимпроект" Елену Ляхович за хищения средств при покупке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы, говорится в решении суда. "Ляхович Елену Валерьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 360 тысяч рублей. В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание... считать условным с испытательным сроком три года", - говорится в решении судьи Артёма Устинова. Суд также предоставил ей рассрочку выплаты штрафа на год - по 30 тысяч рублей ежемесячно. По версии следствия, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа, организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "СХП" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Следствие считает стоимость завышенной. Сама Ляхович в начале ноября признала вину в мошенничестве и заключила досудебное соглашение, ее дело было рассмотрено в особом порядке. Изначально она находилась в СИЗО, но после дачи показаний ее отпустили. После оглашения приговора Ляхович и два ее адвоката отказались от комментариев. Сам же Белков находится в СИЗО, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ). Его адвокат Роман Костенко заявлял РИА Новости, что Белков вину не признает и показания Ляхович также. По его словам, Ляхович дала показания следователю, в которых рассказала, что "нашла официального дилера - немецкую компанию". Стоимость томографа составляла 114 миллионов рублей. Заключение договора не состоялось в связи с тем, что данный дилер не мог осуществить поставку томографа из-за введения санкций на юридические лица, участвующие в гособоронзаказе. В своих показаниях она также рассказала, что в соответствии с разработанной схемой разница от суммы поставленного томографа (стоимость которого была 73 миллиона рублей и 2,8 миллиона рублей комплектующие, на общую сумму 76 миллиона рублей) в размере 37 миллиона рублей была передана представителю компании-поставщика за поставку томографа на подсанкционное предприятие. Адвокат Роман Костенко посчитал, что "Ляхович Е.В. намеренно оговорила Белкова в целях избежать ответственность за более тяжкое преступление, а именно коммерческий подкуп должностных лиц компании-поставщика томографа". Он также заявил, что в данном деле нет состава преступления. "Фактически сумма вменяемого ей ущерба на самом деле является предметом коммерческого подкупа, завуалированно переданного должностным лицам подконтрольной немецкому конгломерату организации. При этом Белков А.В. не был посвящен в разработанный Ляхович Е.В. преступный план и не знал о передаче незаконного вознаграждения представителям коммерческой структуры", - заверил Костенко.
https://ria.ru/20240725/arest-1962021143.html
https://realty.ria.ru/20241205/delo-1987459894.html
https://realty.ria.ru/20241209/sud-1988185138.html
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происшествия, тимур иванов
Происшествия, Тимур Иванов
Суд приговорил гендиректора "Стройхимпроекта" к четырем годам условно

Суд дал четыре года условно фигурантке дела о хищении при покупке томографа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам условно гендиректора ООО "Стройхимпроект" Елену Ляхович за хищения средств при покупке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы, говорится в решении суда.
"Ляхович Елену Валерьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 360 тысяч рублей. В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание... считать условным с испытательным сроком три года", - говорится в решении судьи Артёма Устинова.
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Суд также предоставил ей рассрочку выплаты штрафа на год - по 30 тысяч рублей ежемесячно.
По версии следствия, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа, организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "СХП" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Следствие считает стоимость завышенной.
Сама Ляхович в начале ноября признала вину в мошенничестве и заключила досудебное соглашение, ее дело было рассмотрено в особом порядке. Изначально она находилась в СИЗО, но после дачи показаний ее отпустили.
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После оглашения приговора Ляхович и два ее адвоката отказались от комментариев.
Сам же Белков находится в СИЗО, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ). Его адвокат Роман Костенко заявлял РИА Новости, что Белков вину не признает и показания Ляхович также. По его словам, Ляхович дала показания следователю, в которых рассказала, что "нашла официального дилера - немецкую компанию".
Стоимость томографа составляла 114 миллионов рублей. Заключение договора не состоялось в связи с тем, что данный дилер не мог осуществить поставку томографа из-за введения санкций на юридические лица, участвующие в гособоронзаказе.
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В своих показаниях она также рассказала, что в соответствии с разработанной схемой разница от суммы поставленного томографа (стоимость которого была 73 миллиона рублей и 2,8 миллиона рублей комплектующие, на общую сумму 76 миллиона рублей) в размере 37 миллиона рублей была передана представителю компании-поставщика за поставку томографа на подсанкционное предприятие.
Адвокат Роман Костенко посчитал, что "Ляхович Е.В. намеренно оговорила Белкова в целях избежать ответственность за более тяжкое преступление, а именно коммерческий подкуп должностных лиц компании-поставщика томографа".
Он также заявил, что в данном деле нет состава преступления.
"Фактически сумма вменяемого ей ущерба на самом деле является предметом коммерческого подкупа, завуалированно переданного должностным лицам подконтрольной немецкому конгломерату организации. При этом Белков А.В. не был посвящен в разработанный Ляхович Е.В. преступный план и не знал о передаче незаконного вознаграждения представителям коммерческой структуры", - заверил Костенко.
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