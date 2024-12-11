https://ria.ru/20241211/khinshteyn-1988525527.html

Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях

Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях - РИА Новости, 11.12.2024

Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что все члены регионального правительства должны вести страницы в социальных сетях, а... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T01:46

2024-12-11T01:46

2024-12-11T01:46

политика

курская область

александр хинштейн

владимир путин

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 11 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что все члены регионального правительства должны вести страницы в социальных сетях, а обратную связь с ними будут оценивать сами люди. "Все члены правительства должны вести страницы в социальных сетях, отвечать на вопросы. Все органы власти, ну тут уже требование закона, должны свои страницы в соцсетях вести, и опять же, не просто вести формально, а вести с позиции того, что обратная связь и оценка людей - есть главный критерий", - сказал Хинштейн на встрече с журналистами во вторник. В четверг, 5 декабря, президент Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна. Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.

https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, курская область, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)