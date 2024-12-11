https://ria.ru/20241211/khinshteyn-1988525527.html
Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях
Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях - РИА Новости, 11.12.2024
Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что все члены регионального правительства должны вести страницы в социальных сетях, а... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T01:46
2024-12-11T01:46
2024-12-11T01:46
политика
курская область
александр хинштейн
владимир путин
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 11 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что все члены регионального правительства должны вести страницы в социальных сетях, а обратную связь с ними будут оценивать сами люди. "Все члены правительства должны вести страницы в социальных сетях, отвечать на вопросы. Все органы власти, ну тут уже требование закона, должны свои страницы в соцсетях вести, и опять же, не просто вести формально, а вести с позиции того, что обратная связь и оценка людей - есть главный критерий", - сказал Хинштейн на встрече с журналистами во вторник. В четверг, 5 декабря, президент Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна. Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик)
Хинштейн призвал региональных министров завести страницы в соцсетях
Хинштейн: все члены курского правительства должны вести страницы в соцсетях