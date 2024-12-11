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Более 110 открытых катков с искусственным льдом начали работать в Москве - РИА Новости, 11.12.2024
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Более 110 открытых катков с искусственным льдом начали работать в Москве
Более 110 открытых катков с искусственным льдом начали работать в Москве - РИА Новости, 11.12.2024
Более 110 открытых катков с искусственным льдом начали работать в Москве
Более 110 открытых районных катков с искусственным льдом начали работать в Москве, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:58
2024-12-11T13:58
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 110 открытых районных катков с искусственным льдом начали работать в Москве, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства провели мероприятия по подготовке районных катков с искусственным льдом, в настоящее время они начали работать во всех округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано 111 открытых катков с искусственным льдом, больше всего в Южном - 20, Юго-Восточном - 19 и Северо-Восточном - 18 административных округах", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что процесс намораживания искусственного льда занимает несколько дней. Обслуживанием покрытия будет заниматься специализированная техника. "Вначале основание катка выравнивают, затем укладывают гидроизоляционное покрытие, а потом прочные айс-маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-15 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 110 открытых катков с искусственным льдом начали работать в Москве

Бирюков: в Москве заработали более 110 открытых катков с искусственным льдом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 110 открытых районных катков с искусственным льдом начали работать в Москве, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели мероприятия по подготовке районных катков с искусственным льдом, в настоящее время они начали работать во всех округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано 111 открытых катков с искусственным льдом, больше всего в Южном - 20, Юго-Восточном - 19 и Северо-Восточном - 18 административных округах", - сообщил Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что процесс намораживания искусственного льда занимает несколько дней. Обслуживанием покрытия будет заниматься специализированная техника.
"Вначале основание катка выравнивают, затем укладывают гидроизоляционное покрытие, а потом прочные айс-маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-15 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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