https://ria.ru/20241211/izrail-1988613054.html

Захарова прокомментировала действия Израиля в Голанах

Захарова прокомментировала действия Израиля в Голанах - РИА Новости, 11.12.2024

Захарова прокомментировала действия Израиля в Голанах

Действия Израиля в Сирии нарушают условия сирийско-израильского соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:56

2024-12-11T14:56

2024-12-11T15:12

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

мария захарова

биньямин нетаньяху

оон

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Действия Израиля в Сирии нарушают условия сирийско-израильского соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Действия вооруженных сил Израиля, занявших буферную зону в районе Голан и ряд прилегающих к ней районов, очевидно нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года" , - сказала она в ходе брифинга в среду.Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

https://ria.ru/20241210/turtsiya-1988517537.html

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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, мария захарова, биньямин нетаньяху, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, браво