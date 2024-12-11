Правящая партия Сербии не поддержит закон об иноагентах, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич: правящая партия не поддержит законопроект об иноагентах
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией - коалиционным партнером.
"Мы не поддержим законопроект, который выдвинули депутаты нашего партнера (вице-премьера - ред.) Александра Вулина, по ряду причин. Хотя многие люди во фракции СПП считают, что здесь есть хорошие элементы, взятые из американского, западноевропейского и российского законодательств, которые могут быть приняты, но мой ответ – нет", - заявил Вучич в обращении к гражданам в среду.
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Зампредседателя партии "Движение социалистов" Боян Торбица и его однопартиец депутат Джордже Комленски подали ранее заявку председателю Скупщины (парламента) Сербии Ане Брнабич, чтобы она рассмотрела законодательную инициативу "Об особом регистре агентов иностранного влияния" и направила ее на дальнейшее рассмотрение парламентариями. Законопроект был принят к рассмотрению и опубликован на сайте Скупщины.
Вучич ранее заявлял, что ему безразличен законопроект об иноагентах, который не входит в его и правительства повестку, потому что "граждане и так знают, кто работает на свое, а кто на чужое государство".
Законопроект предполагает обязательную регистрацию минюстом "агентов иностранного влияния" - некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются политической деятельностью, участвуют в избирательном процессе и получают материальные средства из-за рубежа, от физических, юридических лиц или госорганов. Любое публичное выступление таких НКО должно быть снабжено указанием на статус иноагента. Для физических лиц - представителей этих организаций и самих НКО предусмотрены штрафы от 5 тысяч динаров (около 43 евро) до 2 миллионов динаров (около 17 тысяч евро) в случае уклонения от регистрации, неуказания статуса иноагента при публичной деятельности и других нарушений.
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