https://ria.ru/20241211/inoagenty-1988700883.html

Правящая партия Сербии не поддержит закон об иноагентах, заявил Вучич

Правящая партия Сербии не поддержит закон об иноагентах, заявил Вучич - РИА Новости, 11.12.2024

Правящая партия Сербии не поддержит закон об иноагентах, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией -... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:56

2024-12-11T20:56

2024-12-11T20:56

в мире

сербия

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александр вулин

ана брнабич

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией - коалиционным партнером. "Мы не поддержим законопроект, который выдвинули депутаты нашего партнера (вице-премьера - ред.) Александра Вулина, по ряду причин. Хотя многие люди во фракции СПП считают, что здесь есть хорошие элементы, взятые из американского, западноевропейского и российского законодательств, которые могут быть приняты, но мой ответ – нет", - заявил Вучич в обращении к гражданам в среду. Зампредседателя партии "Движение социалистов" Боян Торбица и его однопартиец депутат Джордже Комленски подали ранее заявку председателю Скупщины (парламента) Сербии Ане Брнабич, чтобы она рассмотрела законодательную инициативу "Об особом регистре агентов иностранного влияния" и направила ее на дальнейшее рассмотрение парламентариями. Законопроект был принят к рассмотрению и опубликован на сайте Скупщины. Вучич ранее заявлял, что ему безразличен законопроект об иноагентах, который не входит в его и правительства повестку, потому что "граждане и так знают, кто работает на свое, а кто на чужое государство". Законопроект предполагает обязательную регистрацию минюстом "агентов иностранного влияния" - некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются политической деятельностью, участвуют в избирательном процессе и получают материальные средства из-за рубежа, от физических, юридических лиц или госорганов. Любое публичное выступление таких НКО должно быть снабжено указанием на статус иноагента. Для физических лиц - представителей этих организаций и самих НКО предусмотрены штрафы от 5 тысяч динаров (около 43 евро) до 2 миллионов динаров (около 17 тысяч евро) в случае уклонения от регистрации, неуказания статуса иноагента при публичной деятельности и других нарушений.

https://ria.ru/20241201/vuchich-1986727925.html

https://ria.ru/20241106/serbiya-1982060314.html

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в мире, сербия, александр вучич, александр вулин, ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп)