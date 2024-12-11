https://ria.ru/20241211/initsiativy-1988610878.html

Более 600 "бережливых" инициатив реализовано в Ростовской области

Более 600 "бережливых" инициатив реализовано в Ростовской области - РИА Новости, 11.12.2024

Более 600 "бережливых" инициатив реализовано в Ростовской области

Более 600 "бережливых" инициатив реализовано в Ростовской области с момента запуска проекта "Эффективный регион", сообщает правительство области по итогам... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:50

2024-12-11T14:50

2024-12-11T14:50

ростовская область

ростовская область

россия

волгодонск

александр скрябин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11дек - РИА Новости. Более 600 "бережливых" инициатив реализовано в Ростовской области с момента запуска проекта "Эффективный регион", сообщает правительство области по итогам заседания координационного комитета "Клуба бережливых губернаторов". Представители более 30 субъектов РФ поделились опытом внедрения инструментов проекта "Эффективный регион" - системы повышения производительности труда с помощью производственной системы госкорпорации "Росатом". В Ростовской области проект "Эффективный регион" реализуется с 2019 года. За это время при сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом" из нескольких пилотных проектов - в Волгодонске и минэкономразвития области - проект расширился на весь регион. "Сегодня в проект вовлечены 29 органов власти, все 55 муниципалитетов и два структурных подразделения правительства области. Реализовано 600 проектов", - говорится в сообщении. По словам замгубернатора области Александра Скрябина, для тиражирования лучших практик в таких сферах, как государственное и муниципальное управление, здравоохранение, образование, социальная поддержка, поддержка субъектов МСП, в регионе создано 18 "отраслевых обучающих площадок", которые являются по своей сути "бережливыми центрами компетенций". "Их задача повышение качества услуг для населения и бизнеса, а также повышение производительности труда в госуправлении", - уточнил он. Так, в регионе разработана система по доведению до статуса образца регионального уровня ростовских учреждений. Сегодня до статуса образца федерального уровня доведено четыре организации, восемь организаций доведены до статуса регионального и одна организация – местного уровня. Также в регионе созданы база лучших региональных практик и решений и система пакетного тиражирования готовых проектов-образцов. Подготовлены 47 экспертов-методологов, благодаря которым с помощью инструмента пакетного тиражирования чуть более чем за год реализовано порядка 80 проектов.

https://ria.ru/20241210/rostov-1988492682.html

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ростовская область, россия, волгодонск, александр скрябин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"