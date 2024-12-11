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Дугин рассказал о роли Индии в отношениях России и Запада - РИА Новости, 11.12.2024
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14:39 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/indiya-1988607554.html
Дугин рассказал о роли Индии в отношениях России и Запада
Дугин рассказал о роли Индии в отношениях России и Запада - РИА Новости, 11.12.2024
Дугин рассказал о роли Индии в отношениях России и Запада
Индия может стать ключевым игроком в разблокировании конфликта России и Запада и помочь в нормализации отношений, заявил российский философ, политолог и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:39
2024-12-11T14:39
индия
россия
дели
александр дугин
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Индия может стать ключевым игроком в разблокировании конфликта России и Запада и помочь в нормализации отношений, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форум "XV Индийско-Российский бизнес-диалог". "Индия может стать ключевым игроком, брокером, если угодно, в разблокировании нашей войны с Западом. Когда она закончится, надо будет нормализировать отношения. Закончится она, безусловно, только нашей победой и ничем иным, ни на какие компромиссы России не пойдет", - сказал Дугин на пленарном заседании форума. Он отметил, что в современной геополитике сложились "интересные стратегические контуры", которые влияют на бизнес-отношения между всем человечеством. Один из них воплощен в "очень асимметричной конструкции" - это "Москва - Дели - Вашингтон". "Такой треугольник, в котором, по большому счету, между двумя полюсами существует жесточайший антагонизм. Сегодня мы воюем с Западом. Отношения между Россией и Западом - это состояние войны. И это влияет на экономику, это влияет на наши отношения с Западом, это влияет на отношения Индии с нами, это влияет на всех. Это санкционная политика", - добавил философ. Он подчеркнул, что Индия в этих отношениях занимает уникальное место, поскольку она не враждует ни с Западом, ни с Россией. Индия преследует свои собственные национальные интересы и "осмеливается идти против западной воли", потому что это суверенное государство-цивилизация.
https://ria.ru/20241211/indija-1988560266.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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индия, россия, дели, александр дугин, в мире
Индия, Россия, Дели, Александр Дугин, В мире
Дугин рассказал о роли Индии в отношениях России и Запада

Дугин: Индия может стать ключевым игроком в нормализации отношений РФ и Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Дугин
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Индия может стать ключевым игроком в разблокировании конфликта России и Запада и помочь в нормализации отношений, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форум "XV Индийско-Российский бизнес-диалог".
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"Индия может стать ключевым игроком, брокером, если угодно, в разблокировании нашей войны с Западом. Когда она закончится, надо будет нормализировать отношения. Закончится она, безусловно, только нашей победой и ничем иным, ни на какие компромиссы России не пойдет", - сказал Дугин на пленарном заседании форума.
Он отметил, что в современной геополитике сложились "интересные стратегические контуры", которые влияют на бизнес-отношения между всем человечеством. Один из них воплощен в "очень асимметричной конструкции" - это "Москва - Дели - Вашингтон".
"Такой треугольник, в котором, по большому счету, между двумя полюсами существует жесточайший антагонизм. Сегодня мы воюем с Западом. Отношения между Россией и Западом - это состояние войны. И это влияет на экономику, это влияет на наши отношения с Западом, это влияет на отношения Индии с нами, это влияет на всех. Это санкционная политика", - добавил философ.
Он подчеркнул, что Индия в этих отношениях занимает уникальное место, поскольку она не враждует ни с Западом, ни с Россией. Индия преследует свои собственные национальные интересы и "осмеливается идти против западной воли", потому что это суверенное государство-цивилизация.
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ИндияРоссияДелиАлександр ДугинВ мире
 
 
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