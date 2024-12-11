https://ria.ru/20241211/indiya-1988574709.html

Москва собирается подписать новую программу сотрудничества с Дели

Москва собирается подписать новую программу сотрудничества с Дели - РИА Новости, 11.12.2024

Москва собирается подписать новую программу сотрудничества с Дели

Москва в 2025 году собирается подписать новую программу сотрудничества с Национальным столичным округом Дели в Индии, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:17

2024-12-11T12:17

2024-12-11T12:37

индия

москва

дели

сергей черемин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва в 2025 году собирается подписать новую программу сотрудничества с Национальным столичным округом Дели в Индии, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.В среду в Московском международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит XV Индийско-Российский бизнес-диалог. В пленарном заседании "Укрепление стратегического партнерства между Индией и Россией" принял участие и Черемин."Для нас межрегиональное сотрудничество остается одним из таких краеугольных камней взаимодействия с Индией. И мы уже представили нашим коллегам из штата Махараштра, Уттар-Прадеш, Андхра Прадеш проекты программ сотрудничества. Надеемся в следующем году подписать новую программу сотрудничества со столичной территорией Дели", - сказал руководитель департамента.Он также добавил, что Москва будет активно продолжать организовывать бизнес-миссии столичных компаний."Мы отмечаем в последнее время желание многих индийских компаний сотрудничать с российскими партнерами в области фармацевтики, в области нанотехнологии, микроэлектроники, производства систем связи, традиционные отрасли - это, конечно, авиакосмическая отрасль, это энергетика, возможно, малая энергетика", - заявил Черемин.Москва видит большой интерес в сотрудничестве с Индией в области здравоохранения, отметил он. В следующем году планируется визит делегации столичных врачей и их повышение квалификации в различных индийских клиниках, обмен опытом в создании современных систем здравоохранения."Поэтому я уверен, что следующий год будет очень насыщенным. Мы уже готовимся принять участие в марте месяце в следующем международном форуме Smart Energy India Expo в Нью-Дели. Надеюсь, что московские и российские компании представят свои самые современные, самые совершенные решения", - сказал Черемин в ходе заседания.

https://ria.ru/20241207/briks-1987861292.html

https://ria.ru/20241211/moskva-1988521299.html

индия

москва

дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, москва, дели, сергей черемин, в мире