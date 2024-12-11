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Москва собирается подписать новую программу сотрудничества с Дели - РИА Новости, 11.12.2024
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12:17 11.12.2024 (обновлено: 12:37 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/indiya-1988574709.html
Москва собирается подписать новую программу сотрудничества с Дели
Москва собирается подписать новую программу сотрудничества с Дели - РИА Новости, 11.12.2024
Москва собирается подписать новую программу сотрудничества с Дели
Москва в 2025 году собирается подписать новую программу сотрудничества с Национальным столичным округом Дели в Индии, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:17
2024-12-11T12:37
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва в 2025 году собирается подписать новую программу сотрудничества с Национальным столичным округом Дели в Индии, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.В среду в Московском международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит XV Индийско-Российский бизнес-диалог. В пленарном заседании "Укрепление стратегического партнерства между Индией и Россией" принял участие и Черемин."Для нас межрегиональное сотрудничество остается одним из таких краеугольных камней взаимодействия с Индией. И мы уже представили нашим коллегам из штата Махараштра, Уттар-Прадеш, Андхра Прадеш проекты программ сотрудничества. Надеемся в следующем году подписать новую программу сотрудничества со столичной территорией Дели", - сказал руководитель департамента.Он также добавил, что Москва будет активно продолжать организовывать бизнес-миссии столичных компаний."Мы отмечаем в последнее время желание многих индийских компаний сотрудничать с российскими партнерами в области фармацевтики, в области нанотехнологии, микроэлектроники, производства систем связи, традиционные отрасли - это, конечно, авиакосмическая отрасль, это энергетика, возможно, малая энергетика", - заявил Черемин.Москва видит большой интерес в сотрудничестве с Индией в области здравоохранения, отметил он. В следующем году планируется визит делегации столичных врачей и их повышение квалификации в различных индийских клиниках, обмен опытом в создании современных систем здравоохранения."Поэтому я уверен, что следующий год будет очень насыщенным. Мы уже готовимся принять участие в марте месяце в следующем международном форуме Smart Energy India Expo в Нью-Дели. Надеюсь, что московские и российские компании представят свои самые современные, самые совершенные решения", - сказал Черемин в ходе заседания.
https://ria.ru/20241207/briks-1987861292.html
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индия, москва, дели, сергей черемин, в мире
Индия, Москва, Дели, Сергей Черемин, В мире
Москва собирается подписать новую программу сотрудничества с Дели

Москва может подписать новую программу сотрудничества с Дели в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва в 2025 году собирается подписать новую программу сотрудничества с Национальным столичным округом Дели в Индии, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.
В среду в Московском международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит XV Индийско-Российский бизнес-диалог. В пленарном заседании "Укрепление стратегического партнерства между Индией и Россией" принял участие и Черемин.
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"Для нас межрегиональное сотрудничество остается одним из таких краеугольных камней взаимодействия с Индией. И мы уже представили нашим коллегам из штата Махараштра, Уттар-Прадеш, Андхра Прадеш проекты программ сотрудничества. Надеемся в следующем году подписать новую программу сотрудничества со столичной территорией Дели", - сказал руководитель департамента.
Он также добавил, что Москва будет активно продолжать организовывать бизнес-миссии столичных компаний.
"Мы отмечаем в последнее время желание многих индийских компаний сотрудничать с российскими партнерами в области фармацевтики, в области нанотехнологии, микроэлектроники, производства систем связи, традиционные отрасли - это, конечно, авиакосмическая отрасль, это энергетика, возможно, малая энергетика", - заявил Черемин.
Москва видит большой интерес в сотрудничестве с Индией в области здравоохранения, отметил он. В следующем году планируется визит делегации столичных врачей и их повышение квалификации в различных индийских клиниках, обмен опытом в создании современных систем здравоохранения.
"Поэтому я уверен, что следующий год будет очень насыщенным. Мы уже готовимся принять участие в марте месяце в следующем международном форуме Smart Energy India Expo в Нью-Дели. Надеюсь, что московские и российские компании представят свои самые современные, самые совершенные решения", - сказал Черемин в ходе заседания.
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