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Эксперт рассказал, как ликвидировать дисбаланс в торговле России и Индии - РИА Новости, 11.12.2024
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10:43 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/indija-1988560266.html
Эксперт рассказал, как ликвидировать дисбаланс в торговле России и Индии
Эксперт рассказал, как ликвидировать дисбаланс в торговле России и Индии - РИА Новости, 11.12.2024
Эксперт рассказал, как ликвидировать дисбаланс в торговле России и Индии
Надо ликвидировать дисбаланс в торгово-экономических отношениях между Россией и Индией, сделать это нужно, сосредоточив усилия, в частности, на таких отраслях,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:43
2024-12-11T10:43
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Надо ликвидировать дисбаланс в торгово-экономических отношениях между Россией и Индией, сделать это нужно, сосредоточив усилия, в частности, на таких отраслях, как фармацевтика, машинное оборудование, химическая промышленность, научно-техническая кооперация, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. "Торгово-экономические отношения между Россией и Индией успешно развиваются. Их товарооборот достиг в 2024 году беспрецедентного уровня, порядка 65 миллиардов долларов. Происходит это главным образом за счет импорта Индией российской нефти по сниженным ценам, поскольку Нью-Дели не присоединился к санкциям Запада в отношении Москвы", - сказал он в кулуарах XV Индийско-российского бизнес-диалога в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Однако для дальнейшего развития двусторонних отношений, по его словам, требуется их диверсификация. "Дисбаланс в российско-индийской торговле необходимо ликвидировать", - подчеркнул собеседник агентства. "Обе стороны нацелены на это. Продолжая сотрудничество в области энергоресурсов, нужно обратить серьезное внимание, сосредоточить взаимные усилия, в частности, на таких отраслях, как фармацевтика, машинное оборудование, химическая промышленность и научно-техническая кооперация", - заключил Котвани.
https://ria.ru/20241207/briks-1987861292.html
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индия, россия, нью-дели, сэмми котвани, в мире
Индия, Россия, Нью-Дели, Сэмми Котвани, В мире
Эксперт рассказал, как ликвидировать дисбаланс в торговле России и Индии

Котвани призвал ликвидировать дисбаланс в торговле между Россией и Индией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Надо ликвидировать дисбаланс в торгово-экономических отношениях между Россией и Индией, сделать это нужно, сосредоточив усилия, в частности, на таких отраслях, как фармацевтика, машинное оборудование, химическая промышленность, научно-техническая кооперация, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
"Торгово-экономические отношения между Россией и Индией успешно развиваются. Их товарооборот достиг в 2024 году беспрецедентного уровня, порядка 65 миллиардов долларов. Происходит это главным образом за счет импорта Индией российской нефти по сниженным ценам, поскольку Нью-Дели не присоединился к санкциям Запада в отношении Москвы", - сказал он в кулуарах XV Индийско-российского бизнес-диалога в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Однако для дальнейшего развития двусторонних отношений, по его словам, требуется их диверсификация.
"Дисбаланс в российско-индийской торговле необходимо ликвидировать", - подчеркнул собеседник агентства.
"Обе стороны нацелены на это. Продолжая сотрудничество в области энергоресурсов, нужно обратить серьезное внимание, сосредоточить взаимные усилия, в частности, на таких отраслях, как фармацевтика, машинное оборудование, химическая промышленность и научно-техническая кооперация", - заключил Котвани.
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ИндияРоссияНью-ДелиСэмми КотваниВ мире
 
 
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