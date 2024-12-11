Эксперт рассказал, как ликвидировать дисбаланс в торговле России и Индии
Котвани призвал ликвидировать дисбаланс в торговле между Россией и Индией
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Надо ликвидировать дисбаланс в торгово-экономических отношениях между Россией и Индией, сделать это нужно, сосредоточив усилия, в частности, на таких отраслях, как фармацевтика, машинное оборудование, химическая промышленность, научно-техническая кооперация, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
"Торгово-экономические отношения между Россией и Индией успешно развиваются. Их товарооборот достиг в 2024 году беспрецедентного уровня, порядка 65 миллиардов долларов. Происходит это главным образом за счет импорта Индией российской нефти по сниженным ценам, поскольку Нью-Дели не присоединился к санкциям Запада в отношении Москвы", - сказал он в кулуарах XV Индийско-российского бизнес-диалога в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Однако для дальнейшего развития двусторонних отношений, по его словам, требуется их диверсификация.
"Дисбаланс в российско-индийской торговле необходимо ликвидировать", - подчеркнул собеседник агентства.
"Обе стороны нацелены на это. Продолжая сотрудничество в области энергоресурсов, нужно обратить серьезное внимание, сосредоточить взаимные усилия, в частности, на таких отраслях, как фармацевтика, машинное оборудование, химическая промышленность и научно-техническая кооперация", - заключил Котвани.