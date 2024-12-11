https://ria.ru/20241211/hinshtejn-1988625861.html
Хинштейн откорректирует работу городских властей в Курской области
Хинштейн откорректирует работу городских властей в Курской области - РИА Новости, 11.12.2024
Хинштейн откорректирует работу городских властей в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после обхода улиц Курска с мэром Игорем Куцаком заявил в Telegram-канале, что планирует серьезно... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:00
2024-12-11T16:00
2024-12-11T16:00
политика
курская область
курск
александр хинштейн
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КУРСК, 11 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после обхода улиц Курска с мэром Игорем Куцаком заявил в Telegram-канале, что планирует серьезно откорректировать работу городской власти. "Объяснил Игорю Вячеславовичу, что все происходящее в городе - его зона ответственности, и ответы "не знаю", "не владею", "не готов сказать" мной приниматься не будут... Очевидно, что работу городской власти предстоит серьезно корректировать", - сообщил Хинштейн. Хинштейн назвал ненормальной ситуацию, когда горожанам проще достучаться до врио губернатора, чем до мэра, особенно, если речь идёт о проблемах местного масштаба. Также он уточнил, что с момента приезда в Курскую область уже получил тысячи обращений в социальных сетях от жителей. "Все полученные мной в соцсетях жалобы будут теперь передаваться главе лично, и он лично будет держать потом передо мной ответ. Ну, а оценку работы - всякий раз станут давать сами жители", - добавил Хинштейн. Пятого декабря президент РФ Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Хинштейна врио губернатора.
https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html
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политика, курская область, курск, александр хинштейн
Политика, Курская область, Курск, Александр Хинштейн
Хинштейн откорректирует работу городских властей в Курской области
Хинштейн планирует серьезно исправить работу городских властей в Курской области