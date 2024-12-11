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"Госуслуги" запустили обновленного "Робота Макса" с генеративным ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
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21:04 11.12.2024 (обновлено: 21:05 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/gosuslugi-1988701474.html
"Госуслуги" запустили обновленного "Робота Макса" с генеративным ИИ
"Госуслуги" запустили обновленного "Робота Макса" с генеративным ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
"Госуслуги" запустили обновленного "Робота Макса" с генеративным ИИ
"Госуслуги" начали тестирование обновленного "Робота Макса", который использует для общения российские генеративные нейросети, говорится в сообщении Минцифры. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:04
2024-12-11T21:05
общество
технологии
россия
ии
искусственный интеллект (ии)
госуслуги
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Госуслуги" начали тестирование обновленного "Робота Макса", который использует для общения российские генеративные нейросети, говорится в сообщении Минцифры. "Цифровой помощник "Госуслуг" становится старше, умнее и эмоциональнее. В новой версии Робот Макс, отвечая на вопросы, использует две российские генеративные нейросети на конкурентной основе. Теперь общаться с ним проще и интереснее. Для перехода в beta-версию авторизуйтесь на "Госуслугах" и в диалоге с Роботом Максом нажмите на переключатель вверху экрана. Чтобы переключатель появился в мобильном приложении, обновите его до последней версии", - рассказали в Минцифры. Благодаря использованию искусственного интеллекта помощник научился давать более точные ответы без лишней информации, отвечать на сложные вопросы и учитывать ситуацию пользователя, создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы, учитывать контекст диалога, а также использовать для ответа контент из описания услуг. "Робот Макс" использует для ответа исключительно доверенную базу знаний "Госуслуг" - специальный поисковый механизм отбирает наиболее подходящие варианты ответов, а нейросети генерирует ответ, используя нужный контекст из предложенного. ИИ следует промптам (подсказкам), в которых заложено его поведение: давать только достоверную информацию, не придумывать, уважительно отвечать. "Стильная куртка, кроссовки и пальцы, которыми удобно показывать направление действий, - внешне "Макс" тоже изменился. Мы провели конкурс среди лучших дизайн-студий России. Новый облик выбирали из более чем 50 вариантов до тех пор, пока не получили позитивную обратную связь от участвовавших в исследовании пользователей "Госуслуг", - рассказали также в Минцифры.
https://ria.ru/20241211/putin-1988674447.html
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общество, технологии, россия, ии, искусственный интеллект (ии), госуслуги
Общество, Технологии, Россия, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Госуслуги
"Госуслуги" запустили обновленного "Робота Макса" с генеративным ИИ

"Госуслуги" тестируют новую версию "Робота Макса" с российскими нейросетями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Госуслуги" начали тестирование обновленного "Робота Макса", который использует для общения российские генеративные нейросети, говорится в сообщении Минцифры.
"Цифровой помощник "Госуслуг" становится старше, умнее и эмоциональнее. В новой версии Робот Макс, отвечая на вопросы, использует две российские генеративные нейросети на конкурентной основе. Теперь общаться с ним проще и интереснее. Для перехода в beta-версию авторизуйтесь на "Госуслугах" и в диалоге с Роботом Максом нажмите на переключатель вверху экрана. Чтобы переключатель появился в мобильном приложении, обновите его до последней версии", - рассказали в Минцифры.
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Большинство россиян пользуются госуслугами электронно, заявил Путин
Вчера, 18:56
Благодаря использованию искусственного интеллекта помощник научился давать более точные ответы без лишней информации, отвечать на сложные вопросы и учитывать ситуацию пользователя, создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы, учитывать контекст диалога, а также использовать для ответа контент из описания услуг.
"Робот Макс" использует для ответа исключительно доверенную базу знаний "Госуслуг" - специальный поисковый механизм отбирает наиболее подходящие варианты ответов, а нейросети генерирует ответ, используя нужный контекст из предложенного. ИИ следует промптам (подсказкам), в которых заложено его поведение: давать только достоверную информацию, не придумывать, уважительно отвечать.
"Стильная куртка, кроссовки и пальцы, которыми удобно показывать направление действий, - внешне "Макс" тоже изменился. Мы провели конкурс среди лучших дизайн-студий России. Новый облик выбирали из более чем 50 вариантов до тех пор, пока не получили позитивную обратную связь от участвовавших в исследовании пользователей "Госуслуг", - рассказали также в Минцифры.
Президент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Вчера, 19:09
 
ОбществоТехнологииРоссияИИИскусственный интеллект (ИИ)Госуслуги
 
 
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