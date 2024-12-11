https://ria.ru/20241211/gosuslugi-1988701474.html

"Госуслуги" запустили обновленного "Робота Макса" с генеративным ИИ

"Госуслуги" запустили обновленного "Робота Макса" с генеративным ИИ - РИА Новости, 11.12.2024

"Госуслуги" запустили обновленного "Робота Макса" с генеративным ИИ

"Госуслуги" начали тестирование обновленного "Робота Макса", который использует для общения российские генеративные нейросети, говорится в сообщении Минцифры. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:04

2024-12-11T21:04

2024-12-11T21:05

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технологии

россия

ии

искусственный интеллект (ии)

госуслуги

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Госуслуги" начали тестирование обновленного "Робота Макса", который использует для общения российские генеративные нейросети, говорится в сообщении Минцифры. "Цифровой помощник "Госуслуг" становится старше, умнее и эмоциональнее. В новой версии Робот Макс, отвечая на вопросы, использует две российские генеративные нейросети на конкурентной основе. Теперь общаться с ним проще и интереснее. Для перехода в beta-версию авторизуйтесь на "Госуслугах" и в диалоге с Роботом Максом нажмите на переключатель вверху экрана. Чтобы переключатель появился в мобильном приложении, обновите его до последней версии", - рассказали в Минцифры. Благодаря использованию искусственного интеллекта помощник научился давать более точные ответы без лишней информации, отвечать на сложные вопросы и учитывать ситуацию пользователя, создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы, учитывать контекст диалога, а также использовать для ответа контент из описания услуг. "Робот Макс" использует для ответа исключительно доверенную базу знаний "Госуслуг" - специальный поисковый механизм отбирает наиболее подходящие варианты ответов, а нейросети генерирует ответ, используя нужный контекст из предложенного. ИИ следует промптам (подсказкам), в которых заложено его поведение: давать только достоверную информацию, не придумывать, уважительно отвечать. "Стильная куртка, кроссовки и пальцы, которыми удобно показывать направление действий, - внешне "Макс" тоже изменился. Мы провели конкурс среди лучших дизайн-студий России. Новый облик выбирали из более чем 50 вариантов до тех пор, пока не получили позитивную обратную связь от участвовавших в исследовании пользователей "Госуслуг", - рассказали также в Минцифры.

https://ria.ru/20241211/putin-1988674447.html

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общество, технологии, россия, ии, искусственный интеллект (ии), госуслуги