https://ria.ru/20241211/gosduma-1988643807.html

Проект о запрете абортов в частных клиниках предложили снять с рассмотрения

Проект о запрете абортов в частных клиниках предложили снять с рассмотрения - РИА Новости, 11.12.2024

Проект о запрете абортов в частных клиниках предложили снять с рассмотрения

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил снять с рассмотрения Госдумы законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:18

2024-12-11T17:18

2024-12-11T17:18

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья предложил снять с рассмотрения Госдумы законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты, документ доступен в думской электронной базе. Ранее депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли решение отозвать из Госдумы законопроект, который предлагает запретить частным клиникам делать аборты. "Прошу снять с рассмотрения проект федерального закона № 510787-8 "О внесении изменения в статью 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части исключения медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности), в связи с отзывом законопроекта субъектом права законодательной инициативы", - сказано в письме главы комитета Сергея Леонова в Совет Думы.

https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html

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здоровье - общество, сергей леонов, госдума рф, россия