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Проект о запрете абортов в частных клиниках предложили снять с рассмотрения - РИА Новости, 11.12.2024
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17:18 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988643807.html
Проект о запрете абортов в частных клиниках предложили снять с рассмотрения
Проект о запрете абортов в частных клиниках предложили снять с рассмотрения - РИА Новости, 11.12.2024
Проект о запрете абортов в частных клиниках предложили снять с рассмотрения
Комитет Госдумы по охране здоровья предложил снять с рассмотрения Госдумы законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:18
2024-12-11T17:18
здоровье - общество
сергей леонов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья предложил снять с рассмотрения Госдумы законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты, документ доступен в думской электронной базе. Ранее депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли решение отозвать из Госдумы законопроект, который предлагает запретить частным клиникам делать аборты. "Прошу снять с рассмотрения проект федерального закона № 510787-8 "О внесении изменения в статью 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части исключения медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности), в связи с отзывом законопроекта субъектом права законодательной инициативы", - сказано в письме главы комитета Сергея Леонова в Совет Думы.
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здоровье - общество, сергей леонов, госдума рф, россия
Здоровье - Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ, Россия
Проект о запрете абортов в частных клиниках предложили снять с рассмотрения

Комитет ГД предложил снять с рассмотрения запрет абортов в частных клиниках

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья предложил снять с рассмотрения Госдумы законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты, документ доступен в думской электронной базе.
Ранее депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли решение отозвать из Госдумы законопроект, который предлагает запретить частным клиникам делать аборты.
"Прошу снять с рассмотрения проект федерального закона № 510787-8 "О внесении изменения в статью 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части исключения медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности), в связи с отзывом законопроекта субъектом права законодательной инициативы", - сказано в письме главы комитета Сергея Леонова в Совет Думы.
Врач - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В России более 500 частных клиник отказались от абортов
5 сентября, 23:16
 
Здоровье - ОбществоСергей ЛеоновГосдума РФРоссия
 
 
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