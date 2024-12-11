Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о правовом положении лиц, лишенных гражданства - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988592107.html
Госдума приняла закон о правовом положении лиц, лишенных гражданства
Госдума приняла закон о правовом положении лиц, лишенных гражданства - РИА Новости, 11.12.2024
Госдума приняла закон о правовом положении лиц, лишенных гражданства
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:49
2024-12-11T13:49
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство Российской Федерации которых прекращено. Законопроект разработан с целью приведения ряда законов в соответствие с нормами закона "О гражданстве РФ". Новым положением предлагается дополнить закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", согласно которому право временного пребывания в срок на 90 дней предусмотрено для лиц, гражданство которых прекращено в случае добровольного волеизъявления или по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство. Кроме того, согласно проекту закона предлагается признать утратившими силу положения ФЗ № 114-ФЗ и № 115-ФЗ, предусматривающие отдельные преференции для указанной категории иностранных граждан, признанных носителями русского языка. Предусматривается, что иностранный гражданин сможет подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ также таким документом, как решение о признании носителем русского языка, принятым до 26 октября 2023 года комиссией МВД России или его территориального органа по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Кроме этого уточняются ограничительные меры в отношении контролируемого лица, в отношении которого введен режим миграционной высылки. Исключается положение, устанавливающее, что при государственной регистрации юридического лица заявителем не может быть иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Также предусматривается, что не допускается государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства, сведения о котором включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.
https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html
https://ria.ru/20241210/gosduma-1988514289.html
https://ria.ru/20241210/gosduma-1988439810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_684:0:3415:2048_1920x0_80_0_0_701f734e8c6cdfa31aa444600c25f5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о правовом положении лиц, лишенных гражданства

Госдума приняла закон о правовом положении лиц, лишенных гражданства России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство Российской Федерации которых прекращено.
Законопроект разработан с целью приведения ряда законов в соответствие с нормами закона "О гражданстве РФ".
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Госдуме призвали уточнить закон об упрощенном получении гражданства
24 октября, 01:26
Новым положением предлагается дополнить закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", согласно которому право временного пребывания в срок на 90 дней предусмотрено для лиц, гражданство которых прекращено в случае добровольного волеизъявления или по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство.
Кроме того, согласно проекту закона предлагается признать утратившими силу положения ФЗ № 114-ФЗ и № 115-ФЗ, предусматривающие отдельные преференции для указанной категории иностранных граждан, признанных носителями русского языка.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Комитет ГД одобрил проект, регулирующий зачисление детей мигрантов в школы
10 декабря, 22:14
Предусматривается, что иностранный гражданин сможет подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ также таким документом, как решение о признании носителем русского языка, принятым до 26 октября 2023 года комиссией МВД России или его территориального органа по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.
Кроме этого уточняются ограничительные меры в отношении контролируемого лица, в отношении которого введен режим миграционной высылки. Исключается положение, устанавливающее, что при государственной регистрации юридического лица заявителем не может быть иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.
Также предусматривается, что не допускается государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства, сведения о котором включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
ГД приняла закон о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине
10 декабря, 16:24
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала