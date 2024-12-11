https://ria.ru/20241211/gosduma-1988592107.html

Госдума приняла закон о правовом положении лиц, лишенных гражданства

Госдума приняла закон о правовом положении лиц, лишенных гражданства - РИА Новости, 11.12.2024

Госдума приняла закон о правовом положении лиц, лишенных гражданства

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:49

2024-12-11T13:49

2024-12-11T13:49

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство Российской Федерации которых прекращено. Законопроект разработан с целью приведения ряда законов в соответствие с нормами закона "О гражданстве РФ". Новым положением предлагается дополнить закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", согласно которому право временного пребывания в срок на 90 дней предусмотрено для лиц, гражданство которых прекращено в случае добровольного волеизъявления или по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство. Кроме того, согласно проекту закона предлагается признать утратившими силу положения ФЗ № 114-ФЗ и № 115-ФЗ, предусматривающие отдельные преференции для указанной категории иностранных граждан, признанных носителями русского языка. Предусматривается, что иностранный гражданин сможет подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ также таким документом, как решение о признании носителем русского языка, принятым до 26 октября 2023 года комиссией МВД России или его территориального органа по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Кроме этого уточняются ограничительные меры в отношении контролируемого лица, в отношении которого введен режим миграционной высылки. Исключается положение, устанавливающее, что при государственной регистрации юридического лица заявителем не может быть иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Также предусматривается, что не допускается государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства, сведения о котором включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html

https://ria.ru/20241210/gosduma-1988514289.html

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