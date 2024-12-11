https://ria.ru/20241211/gosduma-1988565267.html

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг - РИА Новости, 11.12.2024

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг

Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:18

2024-12-11T11:18

2024-12-11T11:18

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг (истребление бездомных животных), законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Статья 1 дополнить часть вторую статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации абзацем шестым следующего содержания: "е) с применением отравляющих веществ или заведомо опасных для жизни и здоровья животных предметов и средств, а равно их изготовление и использование", - сказано в проекте закона. Он отметил, что законопроект направлен на борьбу с догхантерами — людьми, которые жестоко обращаются с животными, специально распространяют отраву или опасные предметы. "Чтобы решить эту проблему, законопроект предлагает добавить новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь ответственность будет предусматриваться не только за фактическое причинение вреда животному, но и за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным", - сказал Арапов журналистам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987611555.html

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общество