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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг - РИА Новости, 11.12.2024
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11:18 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988565267.html
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг - РИА Новости, 11.12.2024
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:18
2024-12-11T11:18
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг (истребление бездомных животных), законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Статья 1 дополнить часть вторую статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации абзацем шестым следующего содержания: "е) с применением отравляющих веществ или заведомо опасных для жизни и здоровья животных предметов и средств, а равно их изготовление и использование", - сказано в проекте закона. Он отметил, что законопроект направлен на борьбу с догхантерами — людьми, которые жестоко обращаются с животными, специально распространяют отраву или опасные предметы. "Чтобы решить эту проблему, законопроект предлагает добавить новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь ответственность будет предусматриваться не только за фактическое причинение вреда животному, но и за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным", - сказал Арапов журналистам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987611555.html
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общество
Общество
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг

Депутат Арапов предложил ввести уголовную ответственность за догхантинг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг (истребление бездомных животных), законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Статья 1 дополнить часть вторую статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации абзацем шестым следующего содержания: "е) с применением отравляющих веществ или заведомо опасных для жизни и здоровья животных предметов и средств, а равно их изготовление и использование", - сказано в проекте закона.
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Он отметил, что законопроект направлен на борьбу с догхантерами — людьми, которые жестоко обращаются с животными, специально распространяют отраву или опасные предметы.
"Чтобы решить эту проблему, законопроект предлагает добавить новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь ответственность будет предусматриваться не только за фактическое причинение вреда животному, но и за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным", - сказал Арапов журналистам.
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