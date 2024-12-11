Германию призвали отменить пошлину на транзит газа, пишет Reuters
Reuters: Германию призвали отменить пошлину на транзит газа в соседние страны
Компрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Австрия, Чехия и Словакия призывают Германию отменить пошлину на транзит газа в соседние страны с 1 января 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление стран.
"Мы вновь призываем Германию обеспечить скорейшее принятие поправки... об отмене с 1 января (2025 года - ред.) взимания пошлины за транзит газа в пограничные страны", - цитирует агентство документ.
Отмечается, что страны надеются на принятие закона Германией до момента, когда правящая коалиция в Берлине окончательно распадется, что может задержать принятие. Само же совместное заявление стран, по информации агентства, было отправлено правительствам стран ЕС, а вопрос отмены пошлины европейские министры энергетики обсудят в Брюсселе 16 декабря.
Чешское агентство ЧТК 20 ноября сообщило, что вместо обещанного в мае снижения пошлины за транзит газа Германия увеличит ее с января 2025 года с нынешних 2,50 евро до 2,99 евро за каждый мегаватт-час (МВтч).
Ранее, до мая 2024 года, Чехия, Словакия, Австрия и Венгрия усиливали давление на Европейскую комиссию, чтобы она приняла меры против спорной немецкой пошлины. Поводом для критики стало, например, то, что, по мнению этих стран, плата за транзит усложняет процесс отказа от поставок российского газа, поскольку непропорционально увеличивает стоимость импорта газа из Западной Европы.
Германия ввела плату за транзит осенью 2022 года, чтобы покрыть расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечить безопасность поставок. Сбор распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, которые покупают газ, прибывающий к ним по немецким трубопроводам.
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