Рейтинг@Mail.ru
Германию призвали отменить пошлину на транзит газа, пишет Reuters - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/germaniya-1988709490.html
Германию призвали отменить пошлину на транзит газа, пишет Reuters
Германию призвали отменить пошлину на транзит газа, пишет Reuters - РИА Новости, 11.12.2024
Германию призвали отменить пошлину на транзит газа, пишет Reuters
Австрия, Чехия и Словакия призывают Германию отменить пошлину на транзит газа в соседние страны с 1 января 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T23:06
2024-12-11T23:06
германия
австрия
чехия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Австрия, Чехия и Словакия призывают Германию отменить пошлину на транзит газа в соседние страны с 1 января 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление стран. "Мы вновь призываем Германию обеспечить скорейшее принятие поправки... об отмене с 1 января (2025 года - ред.) взимания пошлины за транзит газа в пограничные страны", - цитирует агентство документ. Отмечается, что страны надеются на принятие закона Германией до момента, когда правящая коалиция в Берлине окончательно распадется, что может задержать принятие. Само же совместное заявление стран, по информации агентства, было отправлено правительствам стран ЕС, а вопрос отмены пошлины европейские министры энергетики обсудят в Брюсселе 16 декабря. Чешское агентство ЧТК 20 ноября сообщило, что вместо обещанного в мае снижения пошлины за транзит газа Германия увеличит ее с января 2025 года с нынешних 2,50 евро до 2,99 евро за каждый мегаватт-час (МВтч). Ранее, до мая 2024 года, Чехия, Словакия, Австрия и Венгрия усиливали давление на Европейскую комиссию, чтобы она приняла меры против спорной немецкой пошлины. Поводом для критики стало, например, то, что, по мнению этих стран, плата за транзит усложняет процесс отказа от поставок российского газа, поскольку непропорционально увеличивает стоимость импорта газа из Западной Европы. Германия ввела плату за транзит осенью 2022 года, чтобы покрыть расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечить безопасность поставок. Сбор распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, которые покупают газ, прибывающий к ним по немецким трубопроводам.
https://ria.ru/20241211/gaz-1988575145.html
https://ria.ru/20241120/evropa-1984705386.html
германия
австрия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_a6edf8ea3ae9bb27e0d930d7bda2011d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, австрия, чехия, евросоюз, в мире
Германия, Австрия, Чехия, Евросоюз, В мире
Германию призвали отменить пошлину на транзит газа, пишет Reuters

Reuters: Германию призвали отменить пошлину на транзит газа в соседние страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Австрия, Чехия и Словакия призывают Германию отменить пошлину на транзит газа в соседние страны с 1 января 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление стран.
"Мы вновь призываем Германию обеспечить скорейшее принятие поправки... об отмене с 1 января (2025 года - ред.) взимания пошлины за транзит газа в пограничные страны", - цитирует агентство документ.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Евросоюз предупредили о проблемах из-за решения по российскому газу
Вчера, 12:18
Отмечается, что страны надеются на принятие закона Германией до момента, когда правящая коалиция в Берлине окончательно распадется, что может задержать принятие. Само же совместное заявление стран, по информации агентства, было отправлено правительствам стран ЕС, а вопрос отмены пошлины европейские министры энергетики обсудят в Брюсселе 16 декабря.
Чешское агентство ЧТК 20 ноября сообщило, что вместо обещанного в мае снижения пошлины за транзит газа Германия увеличит ее с января 2025 года с нынешних 2,50 евро до 2,99 евро за каждый мегаватт-час (МВтч).
Ранее, до мая 2024 года, Чехия, Словакия, Австрия и Венгрия усиливали давление на Европейскую комиссию, чтобы она приняла меры против спорной немецкой пошлины. Поводом для критики стало, например, то, что, по мнению этих стран, плата за транзит усложняет процесс отказа от поставок российского газа, поскольку непропорционально увеличивает стоимость импорта газа из Западной Европы.
Германия ввела плату за транзит осенью 2022 года, чтобы покрыть расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечить безопасность поставок. Сбор распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, которые покупают газ, прибывающий к ним по немецким трубопроводам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Европа задыхается в газовом капкане Москвы
20 ноября, 08:00
 
ГерманияАвстрияЧехияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала