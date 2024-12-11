https://ria.ru/20241211/frantsiya-1988531216.html

В "Национальном объединении" заявили о скором приходе к власти во Франции

В "Национальном объединении" заявили о скором приходе к власти во Франции - РИА Новости, 11.12.2024

В "Национальном объединении" заявили о скором приходе к власти во Франции

Правая французская партия "Национальное объединение" со дня на день готовится прийти к власти во Франции, ее победа наступит раньше, чем думают наблюдатели,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:53

2024-12-11T03:53

2024-12-11T03:53

в мире

франция

мишель барнье

эммануэль макрон

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Правая французская партия "Национальное объединение" со дня на день готовится прийти к власти во Франции, ее победа наступит раньше, чем думают наблюдатели, заявил лидер партии Жордан Барделла. "Я думаю, победа придет раньше, чем думают наблюдатели... Мы готовимся изо дня в день прийти к власти... Я не только думаю, что мы проломим стеклянную стену, но и убежден в этом. Франция - единственная европейская страна с непропорциональной системой парламентских выборов. При пропорциональной системе мы бы находились у власти десять лет", - сказал Барделла в интервью венгерскому изданию Demokrata. После внеочередных выборов в парламент Франции в июле ни один блок не получил абсолютного большинства, но блок левых получил больше мест в Нацсобрании, чем коалиция президента и правое "Национальное объединение". Они выдвинули своего кандидата в премьеры, но президент Эммануэль Макрон его отверг, заявив, что "левые не будут принимать участия в формировании правительства". Через 50 дней он назначил на пост премьера республиканца Мишеля Барнье. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики. В четверг Барнье подал прошение об отставке Макрону и он его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства. По опросу телеканала CNews, проведенному совместно с радиостанцией Europe 1 и изданием Journal Du Dimanche, по уровню поддержки французов среди возможных преемников Барнье на пост премьер-министра Франции лидирует Барделла.

https://ria.ru/20241206/makron-1987577551.html

https://ria.ru/20241205/makron-1987453415.html

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в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон