https://ria.ru/20241211/finljandija-1988634090.html
ЕК выделит Финляндии средства на усиление контроля на границе с Россией
ЕК выделит Финляндии средства на усиление контроля на границе с Россией - РИА Новости, 11.12.2024
ЕК выделит Финляндии средства на усиление контроля на границе с Россией
Финляндия получит от Еврокомиссии 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией, сообщает в среду финское... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:41
2024-12-11T16:41
2024-12-11T16:41
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Финляндия получит от Еврокомиссии 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией, сообщает в среду финское правительство на сайте. "Финляндия получит 50 миллионов евро дополнительного финансирования от Европейской комиссии на усиление контроля на восточной границе (граница с Россией - ред.) в рамках инструмента финансовой поддержки пограничной безопасности и визовой политики ЕС", - говорится в сообщении. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, выделенные средства будут использоваться для расширения технического наблюдения, более своевременного информирования об обстановке и повышения мобильности патрулей. Финансирование в размере 50 миллионов евро Финляндия запросила еще в сентябре, а в апреле премьер-министр Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией, и заявил, что они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, финляндия, москва, петтери орпо, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Петтери Орпо, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК выделит Финляндии средства на усиление контроля на границе с Россией
Финляндия получит от ЕК 50 млн евро для усиления контроля на границе с РФ
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Финляндия получит от Еврокомиссии 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией, сообщает в среду финское правительство на сайте
.
"Финляндия получит 50 миллионов евро дополнительного финансирования от Европейской комиссии на усиление контроля на восточной границе (граница с Россией
- ред.) в рамках инструмента финансовой поддержки пограничной безопасности и визовой политики ЕС
", - говорится в сообщении.
По словам главы финского МВД Мари Рантанен, выделенные средства будут использоваться для расширения технического наблюдения, более своевременного информирования об обстановке и повышения мобильности патрулей.
Финансирование в размере 50 миллионов евро Финляндия
запросила еще в сентябре, а в апреле премьер-министр Петтери Орпо
попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией, и заявил, что они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы
.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.