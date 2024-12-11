https://ria.ru/20241211/fedorischev-1988685133.html

Федорищев поручил выделить 50 млн руб реготделению "Движения Первых"

Федорищев поручил выделить 50 млн руб реготделению "Движения Первых" - РИА Новости, 11.12.2024

Федорищев поручил выделить 50 млн руб реготделению "Движения Первых"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил выделить 50 миллионов рублей на поддержку реготделения движения детей и молодежи "Движение Первых",... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:47

2024-12-11T19:47

2024-12-11T19:47

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил выделить 50 миллионов рублей на поддержку реготделения движения детей и молодежи "Движение Первых", сообщила пресс-служба правительства области. "На поддержку регионального отделения "Движения Первых" по поручению главы региона будут направлены 50 миллионов рублей: 25 миллионов – для организации участия "Первых" в федеральных мероприятиях движения и еще столько же – на грантовую поддержку проектов ребят. Соответствующую поправку внесут в региональный бюджет", - говорится в сообщении. Такое решение было принято на заседании координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи при главе региона. "Движение Первых" в Самарской области объединяет почти 225 тысяч жителей в возрасте от 6 до 18 лет, а также их наставников – родителей, педагогов, вожатых и других неравнодушных людей. В регионе создаются "Центры Первых" – пространства для подготовки проектов и общения ребят. При этом центры пока есть не во всех муниципалитетах Самарской области. Федорищев поручил открыть их до 11 февраля следующего года, они должны быть оснащены, а также укомплектованы сотрудниками. При этом в регионе открыто около 1 тысячи первичных отделений, в том числе в школах, детских садах, социальных, спортивных, культурных учреждениях, а также на базе "Автоваза". "Вместе с нашими "Первыми" мы провели ряд больших региональных, а также федеральных событий. Это более 100 проектов с общим охватом более 100 тысяч участников. Отмечу, что более 60 тысяч жителей Самарской области в этом году впервые стали участниками проектов движения", - сказала председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области Кристина Гнатюк. Глава Самарской области отметил, что "Движение Первых" стало ответом на запрос подрастающего поколения на объединение для достижения общих целей. "Уже сегодня оно создает среду для развития активного и ответственного молодежного сообщества, формирует условия для самореализации школьников, студентов. Вопросы развития "Движения Первых" постоянно находятся в фокусе внимания регионального правительства, моего лично... По сути движение объединяет одну из наших главных целевых аудиторий – ребят, самых активных, самых талантливых", - отметил Федорищев.

https://ria.ru/20241211/svo-1988627503.html

https://ria.ru/20241210/fedorischev-1988491455.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев