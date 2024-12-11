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Путин и Орбан обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 11.12.2024
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13:18 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/energetika-1988588650.html
Путин и Орбан обсудили сотрудничество в энергетике
Путин и Орбан обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 11.12.2024
Путин и Орбан обсудили сотрудничество в энергетике
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:18
2024-12-11T13:18
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
экономика
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое в целом поступательно развивается. Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html
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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, экономика
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Экономика
Путин и Орбан обсудили сотрудничество в энергетике

Путин и Орбан обсудили продвижение взаимовыгодных проектов в энергетике

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое в целом поступательно развивается. Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Венгерская нефть — убийца Европы
22 октября, 08:00
 
РоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанЭкономика
 
 
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