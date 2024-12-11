https://ria.ru/20241211/energetika-1988588650.html

Путин и Орбан обсудили сотрудничество в энергетике

Путин и Орбан обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 11.12.2024

Путин и Орбан обсудили сотрудничество в энергетике

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:18

2024-12-11T13:18

2024-12-11T13:18

россия

венгрия

владимир путин

виктор орбан

экономика

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое в целом поступательно развивается. Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

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Ольга Фомченкова

россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, экономика