https://ria.ru/20241211/ekaterinburg-1988640409.html
Ревнивец едва не застрелил гвоздями соперника в Екатеринбурге
Ревнивец едва не застрелил гвоздями соперника в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.12.2024
Ревнивец едва не застрелил гвоздями соперника в Екатеринбурге
Житель Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство знакомого, в которого дважды выстрелил из строительного пистолета, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:04
2024-12-11T17:04
2024-12-11T17:04
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Житель Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство знакомого, в которого дважды выстрелил из строительного пистолета, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По данным ведомства, в понедельник вечером 52-летний фигурант распивал спиртное со знакомым у себя дома. "Обвиняемый на почве возникшей ссоры дважды произвел выстрел из пневматического строительного пистолета в 29-летнего мужчину", – говорится в сообщении. Пострадавший выжил, его отвезли в больницу, а хозяину квартиры предъявлено обвинение в покушении на убийство, в скором времени будет решен вопрос о его аресте, отмечает СК. "По одной из рассматриваемых версий, преступление было совершено на почве ревности, хотя дама сердца, ставшая причиной этой "односторонней дуэли", в квартире в этот момент не находилась", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20241207/zaderzhanie-1987940802.html
https://ria.ru/20241209/ubiystvo-1988118175.html
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Ревнивец едва не застрелил гвоздями соперника в Екатеринбурге
СК: ревнивец едва не застрелил гвоздями соперника в Екатеринбурге