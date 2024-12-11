https://ria.ru/20241211/ekaterinburg-1988640409.html

Ревнивец едва не застрелил гвоздями соперника в Екатеринбурге

Ревнивец едва не застрелил гвоздями соперника в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.12.2024

Ревнивец едва не застрелил гвоздями соперника в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство знакомого, в которого дважды выстрелил из строительного пистолета, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:04

2024-12-11T17:04

2024-12-11T17:04

происшествия

екатеринбург

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Житель Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство знакомого, в которого дважды выстрелил из строительного пистолета, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По данным ведомства, в понедельник вечером 52-летний фигурант распивал спиртное со знакомым у себя дома. "Обвиняемый на почве возникшей ссоры дважды произвел выстрел из пневматического строительного пистолета в 29-летнего мужчину", – говорится в сообщении. Пострадавший выжил, его отвезли в больницу, а хозяину квартиры предъявлено обвинение в покушении на убийство, в скором времени будет решен вопрос о его аресте, отмечает СК. "По одной из рассматриваемых версий, преступление было совершено на почве ревности, хотя дама сердца, ставшая причиной этой "односторонней дуэли", в квартире в этот момент не находилась", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20241207/zaderzhanie-1987940802.html

https://ria.ru/20241209/ubiystvo-1988118175.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)