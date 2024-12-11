"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена
Дубинский: Байден хочет снизить возраст призыва в ВСУ, чтобы навредить Трампу
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Демократическая партия США добивается снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, чтобы помешать избранному президенту Дональду Трампу завершить конфликт, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Киньте в мясорубку молодежь, чтобы Трамп не смог остановить войну, провести аудит и выявить хищения Демпартии, а мы организуем вам деньги из других источников. А самое главное — Зеленский сможет дальше остаться при власти", — объясняет он логику администрации главы Белого Дома Джо Байдена.
По мнению политика, при выполнении этих условий, Вашингтон найдет деньги на комплектование новых украинских бригад.
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"Маски давно сброшены: кровь украинцев должна решить проблемы "демов", — заключил Дубинский.
В понедельник официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил об информировании Киева, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних будут экипированы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.
По словам главы киевского режима, Украине нужно сосредоточиться на оснащении существующих бригад, а не на создании новых.