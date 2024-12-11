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"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/dubinskiy-1988552885.html
"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена
"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена - РИА Новости, 11.12.2024
"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена
Демократическая партия США добивается снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, чтобы помешать избранному президенту Дональду Трампу завершить... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:52
2024-12-11T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
дональд трамп
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Демократическая партия США добивается снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, чтобы помешать избранному президенту Дональду Трампу завершить конфликт, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Киньте в мясорубку молодежь, чтобы Трамп не смог остановить войну, провести аудит и выявить хищения Демпартии, а мы организуем вам деньги из других источников. А самое главное — Зеленский сможет дальше остаться при власти", — объясняет он логику администрации главы Белого Дома Джо Байдена.По мнению политика, при выполнении этих условий, Вашингтон найдет деньги на комплектование новых украинских бригад."Маски давно сброшены: кровь украинцев должна решить проблемы "демов", — заключил Дубинский.В понедельник официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил об информировании Киева, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних будут экипированы.Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.По словам главы киевского режима, Украине нужно сосредоточиться на оснащении существующих бригад, а не на создании новых.
https://ria.ru/20241211/nato-1988544165.html
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в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена

Дубинский: Байден хочет снизить возраст призыва в ВСУ, чтобы навредить Трампу

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Демократическая партия США добивается снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, чтобы помешать избранному президенту Дональду Трампу завершить конфликт, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Киньте в мясорубку молодежь, чтобы Трамп не смог остановить войну, провести аудит и выявить хищения Демпартии, а мы организуем вам деньги из других источников. А самое главное — Зеленский сможет дальше остаться при власти", — объясняет он логику администрации главы Белого Дома Джо Байдена.
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По мнению политика, при выполнении этих условий, Вашингтон найдет деньги на комплектование новых украинских бригад.
«
"Маски давно сброшены: кровь украинцев должна решить проблемы "демов", — заключил Дубинский.
В понедельник официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил об информировании Киева, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних будут экипированы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.
По словам главы киевского режима, Украине нужно сосредоточиться на оснащении существующих бригад, а не на создании новых.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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