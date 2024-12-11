https://ria.ru/20241211/dubinskiy-1988552885.html

"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена

"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена - РИА Новости, 11.12.2024

"В мясорубку": на Украине раскрыли тайный план Байдена

Демократическая партия США добивается снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, чтобы помешать избранному президенту Дональду Трампу завершить... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:52

2024-12-11T09:52

2024-12-11T09:52

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Демократическая партия США добивается снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, чтобы помешать избранному президенту Дональду Трампу завершить конфликт, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Киньте в мясорубку молодежь, чтобы Трамп не смог остановить войну, провести аудит и выявить хищения Демпартии, а мы организуем вам деньги из других источников. А самое главное — Зеленский сможет дальше остаться при власти", — объясняет он логику администрации главы Белого Дома Джо Байдена.По мнению политика, при выполнении этих условий, Вашингтон найдет деньги на комплектование новых украинских бригад."Маски давно сброшены: кровь украинцев должна решить проблемы "демов", — заключил Дубинский.В понедельник официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил об информировании Киева, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних будут экипированы.Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.По словам главы киевского режима, Украине нужно сосредоточиться на оснащении существующих бригад, а не на создании новых.

https://ria.ru/20241211/nato-1988544165.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544993.html

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в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины