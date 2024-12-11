https://ria.ru/20241211/dtp-1988670291.html

Число пострадавших в ДТП под Новосибирском выросло до семи

Число пострадавших в ДТП под Новосибирском выросло до семи - РИА Новости, 11.12.2024

Число пострадавших в ДТП под Новосибирском выросло до семи

Количество пострадавших в дорожной аварии с автобусом в среду под Новосибирском увеличилось до семи человек, тяжелых среди них нет, сообщает правительство... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:43

2024-12-11T18:43

2024-12-11T18:43

происшествия

авто

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Количество пострадавших в дорожной аварии с автобусом в среду под Новосибирском увеличилось до семи человек, тяжелых среди них нет, сообщает правительство Новосибирской области в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что вечером в среду автобус с 45 пассажирами под Новосибирском после столкновения с грузовиком съехал в кювет. Предварительно установлено, что водитель фуры, двигаясь в попутном с автобусом направлении, въехал в его заднюю часть. Сообщалось о четырех пострадавших. "С места ДТП самостоятельно обратились за помощью еще трое. Таким образом, количество пострадавших возросло до семи человек. Тяжелых среди них нет", - говорится в сообщении. По данным властей, четыре человека, сразу после ДТП отправленных на обследования в больницу, находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Минтранс Новосибирской области проводит проверку работы перевозчика на этом маршруте. В свою очередь, перевозчик вывел на линию дополнительное транспортное средство для организации работы маршрута.

https://ria.ru/20241210/avariya-1988385588.html

новосибирская область

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происшествия, авто, новосибирская область