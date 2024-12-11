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Число пострадавших в ДТП под Новосибирском выросло до семи - РИА Новости, 11.12.2024
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18:43 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/dtp-1988670291.html
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском выросло до семи
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском выросло до семи - РИА Новости, 11.12.2024
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском выросло до семи
Количество пострадавших в дорожной аварии с автобусом в среду под Новосибирском увеличилось до семи человек, тяжелых среди них нет, сообщает правительство... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:43
2024-12-11T18:43
происшествия
авто
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Количество пострадавших в дорожной аварии с автобусом в среду под Новосибирском увеличилось до семи человек, тяжелых среди них нет, сообщает правительство Новосибирской области в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что вечером в среду автобус с 45 пассажирами под Новосибирском после столкновения с грузовиком съехал в кювет. Предварительно установлено, что водитель фуры, двигаясь в попутном с автобусом направлении, въехал в его заднюю часть. Сообщалось о четырех пострадавших. "С места ДТП самостоятельно обратились за помощью еще трое. Таким образом, количество пострадавших возросло до семи человек. Тяжелых среди них нет", - говорится в сообщении. По данным властей, четыре человека, сразу после ДТП отправленных на обследования в больницу, находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Минтранс Новосибирской области проводит проверку работы перевозчика на этом маршруте. В свою очередь, перевозчик вывел на линию дополнительное транспортное средство для организации работы маршрута.
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происшествия, авто, новосибирская область
Происшествия, Авто, Новосибирская область
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском выросло до семи

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло до семи человек

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиМесто ДТП с участием автобуса в Новосибирской области
Место ДТП с участием автобуса в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
Место ДТП с участием автобуса в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Количество пострадавших в дорожной аварии с автобусом в среду под Новосибирском увеличилось до семи человек, тяжелых среди них нет, сообщает правительство Новосибирской области в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что вечером в среду автобус с 45 пассажирами под Новосибирском после столкновения с грузовиком съехал в кювет. Предварительно установлено, что водитель фуры, двигаясь в попутном с автобусом направлении, въехал в его заднюю часть. Сообщалось о четырех пострадавших.
"С места ДТП самостоятельно обратились за помощью еще трое. Таким образом, количество пострадавших возросло до семи человек. Тяжелых среди них нет", - говорится в сообщении.
По данным властей, четыре человека, сразу после ДТП отправленных на обследования в больницу, находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Минтранс Новосибирской области проводит проверку работы перевозчика на этом маршруте. В свою очередь, перевозчик вывел на линию дополнительное транспортное средство для организации работы маршрута.
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