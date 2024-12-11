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Министр культуры Мордовии попала в ДТП - РИА Новости, 11.12.2024
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10:29 11.12.2024 (обновлено: 11:50 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/dtp-1988557910.html
Министр культуры Мордовии попала в ДТП
Министр культуры Мордовии попала в ДТП - РИА Новости, 11.12.2024
Министр культуры Мордовии попала в ДТП
Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП, она в больнице, водитель погиб, сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:29
2024-12-11T11:50
происшествия
республика мордовия
артем здунов
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП, она в больнице, водитель погиб, сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале."Ночью в тяжёлое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нём были Светлана Никитовна Баулина и её водитель. Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб", - написал Здунов.Он пообещал оказать семье погибшего всю необходимую поддержку."После оказания первичной медпомощи Светлана Никитовна доставлена в Саранск. Врачи делают все необходимое, состояние контролируют. Желаю Светлане Никитовне скорейшего выздоровления. В обстоятельствах и причинах случившегося разбираемся", - сообщил Здунов.
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происшествия, республика мордовия, артем здунов, саранск
Происшествия, Республика Мордовия, Артем Здунов, Саранск
Министр культуры Мордовии попала в ДТП

Министра культуры Мордовии Баулину госпитализировали после ДТП

© РИА Новости / Юрий Глебов | Перейти в медиабанкМинистр культуры Мордовии Светлана Баулина
Министр культуры Мордовии Светлана Баулина - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Юрий Глебов
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Министр культуры Мордовии Светлана Баулина. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП, она в больнице, водитель погиб, сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале.
"Ночью в тяжёлое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нём были Светлана Никитовна Баулина и её водитель. Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб", - написал Здунов.
© Фото : МВД по Республике МордовияМесто ДТП в Атюрьевском районе
Место ДТП в Атюрьевском районе
Место ДТП в Атюрьевском районе
© Фото : МВД по Республике Мордовия
1 из 2
© Фото : МВД по Республике МордовияМесто ДТП в Атюрьевском районе
Место ДТП в Атюрьевском районе
Место ДТП в Атюрьевском районе
© Фото : МВД по Республике Мордовия
2 из 2
Место ДТП в Атюрьевском районе
© Фото : МВД по Республике Мордовия
1 из 2
Место ДТП в Атюрьевском районе
© Фото : МВД по Республике Мордовия
2 из 2
Он пообещал оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.
"После оказания первичной медпомощи Светлана Никитовна доставлена в Саранск. Врачи делают все необходимое, состояние контролируют. Желаю Светлане Никитовне скорейшего выздоровления. В обстоятельствах и причинах случившегося разбираемся", - сообщил Здунов.
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ПроисшествияРеспублика МордовияАртем ЗдуновСаранск
 
 
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