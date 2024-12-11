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Министр культуры Мордовии попала в ДТП

Министр культуры Мордовии попала в ДТП - РИА Новости, 11.12.2024

Министр культуры Мордовии попала в ДТП

Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП, она в больнице, водитель погиб, сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:29

2024-12-11T10:29

2024-12-11T11:50

происшествия

республика мордовия

артем здунов

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП, она в больнице, водитель погиб, сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале."Ночью в тяжёлое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нём были Светлана Никитовна Баулина и её водитель. Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб", - написал Здунов.Он пообещал оказать семье погибшего всю необходимую поддержку."После оказания первичной медпомощи Светлана Никитовна доставлена в Саранск. Врачи делают все необходимое, состояние контролируют. Желаю Светлане Никитовне скорейшего выздоровления. В обстоятельствах и причинах случившегося разбираемся", - сообщил Здунов.

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саранск

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происшествия, республика мордовия, артем здунов, саранск