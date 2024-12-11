Министр культуры Мордовии попала в ДТП
Министра культуры Мордовии Баулину госпитализировали после ДТП
Министр культуры Мордовии Светлана Баулина. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП, она в больнице, водитель погиб, сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале.
"Ночью в тяжёлое ДТП на трассе М-5 в районе Атюрьева попал служебный автомобиль министра культуры республики. В нём были Светлана Никитовна Баулина и её водитель. Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб", - написал Здунов.
© Фото : МВД по Республике МордовияМесто ДТП в Атюрьевском районе
Место ДТП в Атюрьевском районе
© Фото : МВД по Республике Мордовия
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© Фото : МВД по Республике МордовияМесто ДТП в Атюрьевском районе
Место ДТП в Атюрьевском районе
© Фото : МВД по Республике Мордовия
2 из 2
Место ДТП в Атюрьевском районе
© Фото : МВД по Республике Мордовия
1 из 2
Место ДТП в Атюрьевском районе
© Фото : МВД по Республике Мордовия
2 из 2
Он пообещал оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.
"После оказания первичной медпомощи Светлана Никитовна доставлена в Саранск. Врачи делают все необходимое, состояние контролируют. Желаю Светлане Никитовне скорейшего выздоровления. В обстоятельствах и причинах случившегося разбираемся", - сообщил Здунов.
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