https://ria.ru/20241211/dron-pvo-1988535990.html

Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик

Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик - РИА Новости, 11.12.2024

Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик

Дрон-ПВО, который в настоящее время в России проходит активные испытания, не должен по своим тактико-техническим качествам и эффективности применения уступать... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:19

2024-12-11T05:19

2024-12-11T05:19

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дрон-ПВО, который в настоящее время в России проходит активные испытания, не должен по своим тактико-техническим качествам и эффективности применения уступать зенитной управляемой ракете, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак. "Работы над программным обеспечением для дрона-ПВО находятся в процессе его создания, мы активно тестируем и дорабатываем алгоритмы. Поскольку мы осознаем ответственность за результат, то дрон-ПВО выпустим на рынок только после того, как его эффективность станет приемлемой для использования. Вероятность перехвата, на наш взгляд, не должна уступать зенитной управляемой ракете", - сказал разработчик. Он также добавил, что проблема с разработкой дрона-ПВО заключается в том, что он должен распознавать цели в условиях плохой видимости, то есть ночью, в тумане или во время дождя. "Ведь враг может атаковать наши объекты в любую погоду и в любое время суток", - отметил Маслак.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия