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Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик - РИА Новости, 11.12.2024
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05:19 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/dron-pvo-1988535990.html
Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик
Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик - РИА Новости, 11.12.2024
Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик
Дрон-ПВО, который в настоящее время в России проходит активные испытания, не должен по своим тактико-техническим качествам и эффективности применения уступать... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:19
2024-12-11T05:19
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дрон-ПВО, который в настоящее время в России проходит активные испытания, не должен по своим тактико-техническим качествам и эффективности применения уступать зенитной управляемой ракете, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак. "Работы над программным обеспечением для дрона-ПВО находятся в процессе его создания, мы активно тестируем и дорабатываем алгоритмы. Поскольку мы осознаем ответственность за результат, то дрон-ПВО выпустим на рынок только после того, как его эффективность станет приемлемой для использования. Вероятность перехвата, на наш взгляд, не должна уступать зенитной управляемой ракете", - сказал разработчик. Он также добавил, что проблема с разработкой дрона-ПВО заключается в том, что он должен распознавать цели в условиях плохой видимости, то есть ночью, в тумане или во время дождя. "Ведь враг может атаковать наши объекты в любую погоду и в любое время суток", - отметил Маслак.
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безопасность, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия
Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик

Разработчик Маслак: дрон-ПВО не должен уступать зенитной управляемой ракете

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дрон-ПВО, который в настоящее время в России проходит активные испытания, не должен по своим тактико-техническим качествам и эффективности применения уступать зенитной управляемой ракете, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак.
"Работы над программным обеспечением для дрона-ПВО находятся в процессе его создания, мы активно тестируем и дорабатываем алгоритмы. Поскольку мы осознаем ответственность за результат, то дрон-ПВО выпустим на рынок только после того, как его эффективность станет приемлемой для использования. Вероятность перехвата, на наш взгляд, не должна уступать зенитной управляемой ракете", - сказал разработчик.
Он также добавил, что проблема с разработкой дрона-ПВО заключается в том, что он должен распознавать цели в условиях плохой видимости, то есть ночью, в тумане или во время дождя. "Ведь враг может атаковать наши объекты в любую погоду и в любое время суток", - отметил Маслак.
 
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