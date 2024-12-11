https://ria.ru/20241211/dron-pvo-1988535990.html
Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик
Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик - РИА Новости, 11.12.2024
Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик
Дрон-ПВО, который в настоящее время в России проходит активные испытания, не должен по своим тактико-техническим качествам и эффективности применения уступать... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:19
2024-12-11T05:19
2024-12-11T05:19
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дрон-ПВО, который в настоящее время в России проходит активные испытания, не должен по своим тактико-техническим качествам и эффективности применения уступать зенитной управляемой ракете, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак. "Работы над программным обеспечением для дрона-ПВО находятся в процессе его создания, мы активно тестируем и дорабатываем алгоритмы. Поскольку мы осознаем ответственность за результат, то дрон-ПВО выпустим на рынок только после того, как его эффективность станет приемлемой для использования. Вероятность перехвата, на наш взгляд, не должна уступать зенитной управляемой ракете", - сказал разработчик. Он также добавил, что проблема с разработкой дрона-ПВО заключается в том, что он должен распознавать цели в условиях плохой видимости, то есть ночью, в тумане или во время дождя. "Ведь враг может атаковать наши объекты в любую погоду и в любое время суток", - отметил Маслак.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия
Дрон-ПВО не должен уступать зенитной ракете, заявил разработчик
Разработчик Маслак: дрон-ПВО не должен уступать зенитной управляемой ракете
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дрон-ПВО, который в настоящее время в России проходит активные испытания, не должен по своим тактико-техническим качествам и эффективности применения уступать зенитной управляемой ракете, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак.
"Работы над программным обеспечением для дрона-ПВО находятся в процессе его создания, мы активно тестируем и дорабатываем алгоритмы. Поскольку мы осознаем ответственность за результат, то дрон-ПВО выпустим на рынок только после того, как его эффективность станет приемлемой для использования. Вероятность перехвата, на наш взгляд, не должна уступать зенитной управляемой ракете", - сказал разработчик.
Он также добавил, что проблема с разработкой дрона-ПВО заключается в том, что он должен распознавать цели в условиях плохой видимости, то есть ночью, в тумане или во время дождя. "Ведь враг может атаковать наши объекты в любую погоду и в любое время суток", - отметил Маслак.