https://ria.ru/20241211/diplomaty-1988691444.html
Белоруссия потребовала от Польши не допускать вербовку дипломатов
Белоруссия потребовала от Польши не допускать вербовку дипломатов - РИА Новости, 11.12.2024
Белоруссия потребовала от Польши не допускать вербовку дипломатов
Белоруссия потребовала от Польши предпринять меры для недопущения в будущем попыток вербовки белорусских дипломатов, сообщила пресс-служба белорусского... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:01
2024-12-11T20:01
2024-12-11T20:01
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МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Белоруссия потребовала от Польши предпринять меры для недопущения в будущем попыток вербовки белорусских дипломатов, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "В МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштоф Ожанна. Польскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с недавней попыткой вербовки представителями польских спецслужб белорусского дипломата в Кишиневе", - говорится в сообщении. Отмечается, что белорусская сторона указала на недопустимость провокационных действий спецслужб Польши, грубо нарушающих международное право и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям, и потребовала от польской стороны принять все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. "Руководитель польской дипмиссии был предупрежден о том, что белорусская сторона оставляет за собой право принять меры реагирования, которые посчитает нужными", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/evrokomissiya-1988623657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
Белоруссия потребовала от Польши не допускать вербовку дипломатов
Белоруссия потребовала от Польши принять меры против попыток вербовки дипломатов