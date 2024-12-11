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МККК посетил крупную тюрьму в Дамаске - РИА Новости, 11.12.2024
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02:25 11.12.2024
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МККК посетил крупную тюрьму в Дамаске
МККК посетил крупную тюрьму в Дамаске - РИА Новости, 11.12.2024
МККК посетил крупную тюрьму в Дамаске
Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил во вторник крупную тюрьму "Седная" в Дамаске, многие документы о заключенных были испорчены и разбросаны по РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T02:25
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ЖЕНЕВА, 11 дек - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил во вторник крупную тюрьму "Седная" в Дамаске, многие документы о заключенных были испорчены и разбросаны по разным помещениями, заявил офис организации в Сирии в соцсети X. Телеканал Al-Jazeera 8 декабря сообщил, что представители вооружённой оппозиции Сирии взяли под контроль тюрьму "Сейдная" и выпустили всех заключённых. С тех пор тысячи граждан приходят к тюрьме в сирийской столице в надежде узнать о судьбе своих близких, заключённых в тюрьму при прежней власти. "Ранее сегодня команда МККК посетила тюрьму "Сейдная", чтобы оценить ситуацию. Сотни встревоженных семей находятся в тюрьме в поисках информации о судьбе и местонахождении своих пропавших близких", - сказано в документе. Уточняется, что во время визита команда МККК заметила, что многие документы, касающиеся заключенных, были испорчены и разбросаны по помещениям. "Найденные документы были переданы под стражу тем, кто сейчас отвечает за безопасность тюрьмы", - добавляют в МККК. Восьмого декабря представители вооружённой оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988511965.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
МККК посетил крупную тюрьму в Дамаске

МККК посетил крупную тюрьму "Сейдная" в Дамаске, многие документы испорчены

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 дек - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил во вторник крупную тюрьму "Седная" в Дамаске, многие документы о заключенных были испорчены и разбросаны по разным помещениями, заявил офис организации в Сирии в соцсети X.
Телеканал Al-Jazeera 8 декабря сообщил, что представители вооружённой оппозиции Сирии взяли под контроль тюрьму "Сейдная" и выпустили всех заключённых. С тех пор тысячи граждан приходят к тюрьме в сирийской столице в надежде узнать о судьбе своих близких, заключённых в тюрьму при прежней власти.
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"Ранее сегодня команда МККК посетила тюрьму "Сейдная", чтобы оценить ситуацию. Сотни встревоженных семей находятся в тюрьме в поисках информации о судьбе и местонахождении своих пропавших близких", - сказано в документе.
Уточняется, что во время визита команда МККК заметила, что многие документы, касающиеся заключенных, были испорчены и разбросаны по помещениям.
"Найденные документы были переданы под стражу тем, кто сейчас отвечает за безопасность тюрьмы", - добавляют в МККК.
Восьмого декабря представители вооружённой оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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