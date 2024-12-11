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Экоактивистке Чириковой* грозит до пяти лет колонии - РИА Новости, 11.12.2024
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11:13 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/chirikova-1988564651.html
Экоактивистке Чириковой* грозит до пяти лет колонии
Экоактивистке Чириковой* грозит до пяти лет колонии - РИА Новости, 11.12.2024
Экоактивистке Чириковой* грозит до пяти лет колонии
Экоактивистке Евгении Чириковой* грозит до 5 лет колонии по обвинению в распространении фейков про российскую армию, наказание по всем делам, возбужденным... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:13
2024-12-11T11:13
россия
москва
украина
евгения чирикова
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экоактивистке Евгении Чириковой* грозит до 5 лет колонии по обвинению в распространении фейков про российскую армию, наказание по всем делам, возбужденным против нее в РФ, может превысить 20 лет. Как ранее сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы, ей вменяется часть 1 статьи 207.3 УК РФ. По версии следствия, Чирикова* опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины. Она объявлена в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на ее арест. Максимальная санкция данной статьи составляет до 5 лет лишения свободы. Между тем, это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"**. По этой статье ей грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России. Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании. Наказание даже по одной из этих статей может достигать 20 лет.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента**Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html
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россия, москва, украина, евгения чирикова , происшествия
Россия, Москва, Украина, Евгения Чирикова , Происшествия
Экоактивистке Чириковой* грозит до пяти лет колонии

Экоактивистке Чириковой грозит до пяти лет колонии за фейки о российской армии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЕвгения Чирикова*
Евгения Чирикова* - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Евгения Чирикова*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экоактивистке Евгении Чириковой* грозит до 5 лет колонии по обвинению в распространении фейков про российскую армию, наказание по всем делам, возбужденным против нее в РФ, может превысить 20 лет.
Как ранее сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы, ей вменяется часть 1 статьи 207.3 УК РФ. По версии следствия, Чирикова* опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины. Она объявлена в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на ее арест. Максимальная санкция данной статьи составляет до 5 лет лишения свободы.
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Между тем, это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"**. По этой статье ей грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.
Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании. Наказание даже по одной из этих статей может достигать 20 лет.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
**Запрещенная в России террористическая организация
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