https://ria.ru/20241211/chirikova-1988564651.html

Экоактивистке Чириковой* грозит до пяти лет колонии

Экоактивистке Чириковой* грозит до пяти лет колонии - РИА Новости, 11.12.2024

Экоактивистке Чириковой* грозит до пяти лет колонии

Экоактивистке Евгении Чириковой* грозит до 5 лет колонии по обвинению в распространении фейков про российскую армию, наказание по всем делам, возбужденным... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:13

2024-12-11T11:13

2024-12-11T11:13

россия

москва

украина

евгения чирикова

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/72919/17/729191703_0:156:3004:1846_1920x0_80_0_0_be8672d195695aa6218f933e45f7cdd6.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экоактивистке Евгении Чириковой* грозит до 5 лет колонии по обвинению в распространении фейков про российскую армию, наказание по всем делам, возбужденным против нее в РФ, может превысить 20 лет. Как ранее сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы, ей вменяется часть 1 статьи 207.3 УК РФ. По версии следствия, Чирикова* опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины. Она объявлена в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на ее арест. Максимальная санкция данной статьи составляет до 5 лет лишения свободы. Между тем, это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"**. По этой статье ей грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России. Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании. Наказание даже по одной из этих статей может достигать 20 лет.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента**Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html

https://ria.ru/20241203/varlamov-1987029940.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, евгения чирикова , происшествия