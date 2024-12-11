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В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:38 11.12.2024 (обновлено: 07:19 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/bryansk-1988530485.html
В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте
В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте - РИА Новости, 11.12.2024
В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте
Возгорание производственного объекта произошло в Брянске в результате атаки БПЛА, сейчас возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Брянской области Александр РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:38
2024-12-11T07:19
специальная военная операция на украине
происшествия
брянск
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Возгорание производственного объекта произошло в Брянске в результате атаки БПЛА, сейчас возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области", —говорится в сообщении.Ранее в среду Богомаз сообщил об атаке БПЛА самолетного типа на Брянскую область. По словам главы региона, силы ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ, пострадавших не было.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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брянск
брянская область
россия
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происшествия, брянск, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянск, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянская область, Россия
В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте

В Брянске возник пожар на производственном объекте после атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС у пожарной машины
Сотрудник МЧС у пожарной машины - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник МЧС у пожарной машины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Возгорание производственного объекта произошло в Брянске в результате атаки БПЛА, сейчас возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области", —говорится в сообщении.
Ранее в среду Богомаз сообщил об атаке БПЛА самолетного типа на Брянскую область. По словам главы региона, силы ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ, пострадавших не было.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянскАлександр БогомазМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Брянская областьРоссия
 
 
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