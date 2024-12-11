https://ria.ru/20241211/bryansk-1988530485.html
В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте
В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте - РИА Новости, 11.12.2024
В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте
Возгорание производственного объекта произошло в Брянске в результате атаки БПЛА, сейчас возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Брянской области Александр РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:38
2024-12-11T03:38
2024-12-11T07:19
специальная военная операция на украине
происшествия
брянск
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Возгорание производственного объекта произошло в Брянске в результате атаки БПЛА, сейчас возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области", —говорится в сообщении.Ранее в среду Богомаз сообщил об атаке БПЛА самолетного типа на Брянскую область. По словам главы региона, силы ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ, пострадавших не было.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянск, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянская область, Россия
В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте
В Брянске возник пожар на производственном объекте после атаки БПЛА