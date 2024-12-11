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Бречалов рассказал о поддержке проектов по сохранению удмуртского языка - РИА Новости, 11.12.2024
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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
10:28 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/brechalov-1988557772.html
Бречалов рассказал о поддержке проектов по сохранению удмуртского языка
Бречалов рассказал о поддержке проектов по сохранению удмуртского языка - РИА Новости, 11.12.2024
Бречалов рассказал о поддержке проектов по сохранению удмуртского языка
Власти Удмуртии поддерживают проекты, направленные на сохранение удмуртского языка, заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямой линии с жителями... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:28
2024-12-11T10:28
удмуртская республика
александр бречалов
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УФА, 11 дек - РИА Новости. Власти Удмуртии поддерживают проекты, направленные на сохранение удмуртского языка, заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямой линии с жителями региона. В его пресс-службе сообщили, что Бречалов на прямой линии ответил на вопрос об изучении удмуртского языка в школах и детских садах через общественные проекты. "Изучают язык в 169 детских садах и 267 школах как основной предмет, факультатив, кружки. Сколько раз в неделю заниматься – решать родителям вместе с педагогами. Мы поддерживаем массу проектов, которые направлены на сохранение удмуртского языка. Они становятся победителями Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Но я убежден, что в основе этой работы – семья", – сказал Александр Бречалов. Он добавил, что Сбер и министерство национальной политики республики заключили соглашение, чтобы обучить нейросетевую модель GigaChat удмуртскому языку. Регион предоставит разработчикам тексты и их переводы в виде книг, статей, научно-образовательных публикаций. Затем – работа с носителями языка, которые дополнят уже имеющиеся данные. "Кроме того, республика продолжает работу с "Яндексом". Научные центры и вузы будут улучшать качество перевода в русско-удмуртском и удмуртско-русском направлениях, а также работать над появлением синтеза и распознавания речи в различных сервисах IT-компании", - добавил Бречалов. Для всех желающих организованы бесплатные курсы удмуртского языка. Они проходят 2 раза в неделю на 13 площадках по республике. В Ижевске – это Удмуртский государственный университет. При поддержке министерства и Всеудмуртской ассоциации "Удмурт Кенеш" по всей республике реализуется проект-победитель Фонда президентских грантов – "Билингва". В Ижевске он проходит на базе Дома Дружбы народов. Занятия организованы в виде мастер-классов, лекций, семинаров для родителей. Для детей проводятся игры, музыкальные занятия, есть театр и мульстудия. Родители могут записать туда детей от 2 до 10 лет в группе проекта в социальных сетях, информирует пресс-служба. Региональные власти добавили, что в республике также ведется разработка IT-продуктов и мобильных приложений для детей и молодежи, лингвистов и педагогов.
https://ria.ru/20241210/brechalov-1988448275.html
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александр бречалов
Удмуртская Республика, Александр Бречалов

Бречалов рассказал о поддержке проектов по сохранению удмуртского языка

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 11 дек - РИА Новости. Власти Удмуртии поддерживают проекты, направленные на сохранение удмуртского языка, заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямой линии с жителями региона.
В его пресс-службе сообщили, что Бречалов на прямой линии ответил на вопрос об изучении удмуртского языка в школах и детских садах через общественные проекты.
"Изучают язык в 169 детских садах и 267 школах как основной предмет, факультатив, кружки. Сколько раз в неделю заниматься – решать родителям вместе с педагогами. Мы поддерживаем массу проектов, которые направлены на сохранение удмуртского языка. Они становятся победителями Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Но я убежден, что в основе этой работы – семья", – сказал Александр Бречалов.
Он добавил, что Сбер и министерство национальной политики республики заключили соглашение, чтобы обучить нейросетевую модель GigaChat удмуртскому языку. Регион предоставит разработчикам тексты и их переводы в виде книг, статей, научно-образовательных публикаций. Затем – работа с носителями языка, которые дополнят уже имеющиеся данные.
"Кроме того, республика продолжает работу с "Яндексом". Научные центры и вузы будут улучшать качество перевода в русско-удмуртском и удмуртско-русском направлениях, а также работать над появлением синтеза и распознавания речи в различных сервисах IT-компании", - добавил Бречалов.
Для всех желающих организованы бесплатные курсы удмуртского языка. Они проходят 2 раза в неделю на 13 площадках по республике. В Ижевске – это Удмуртский государственный университет. При поддержке министерства и Всеудмуртской ассоциации "Удмурт Кенеш" по всей республике реализуется проект-победитель Фонда президентских грантов – "Билингва". В Ижевске он проходит на базе Дома Дружбы народов. Занятия организованы в виде мастер-классов, лекций, семинаров для родителей. Для детей проводятся игры, музыкальные занятия, есть театр и мульстудия. Родители могут записать туда детей от 2 до 10 лет в группе проекта в социальных сетях, информирует пресс-служба.
Региональные власти добавили, что в республике также ведется разработка IT-продуктов и мобильных приложений для детей и молодежи, лингвистов и педагогов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Бречалов: Удмуртские аграрии произвели почти 1 млн тонн молока
10 декабря, 16:54
 
Удмуртская РеспубликаАлександр Бречалов
 
 
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