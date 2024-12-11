https://ria.ru/20241211/brechalov-1988557772.html

Бречалов рассказал о поддержке проектов по сохранению удмуртского языка

Бречалов рассказал о поддержке проектов по сохранению удмуртского языка - РИА Новости, 11.12.2024

Бречалов рассказал о поддержке проектов по сохранению удмуртского языка

Власти Удмуртии поддерживают проекты, направленные на сохранение удмуртского языка, заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямой линии с жителями... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:28

2024-12-11T10:28

2024-12-11T10:28

удмуртская республика

александр бречалов

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УФА, 11 дек - РИА Новости. Власти Удмуртии поддерживают проекты, направленные на сохранение удмуртского языка, заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямой линии с жителями региона. В его пресс-службе сообщили, что Бречалов на прямой линии ответил на вопрос об изучении удмуртского языка в школах и детских садах через общественные проекты. "Изучают язык в 169 детских садах и 267 школах как основной предмет, факультатив, кружки. Сколько раз в неделю заниматься – решать родителям вместе с педагогами. Мы поддерживаем массу проектов, которые направлены на сохранение удмуртского языка. Они становятся победителями Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Но я убежден, что в основе этой работы – семья", – сказал Александр Бречалов. Он добавил, что Сбер и министерство национальной политики республики заключили соглашение, чтобы обучить нейросетевую модель GigaChat удмуртскому языку. Регион предоставит разработчикам тексты и их переводы в виде книг, статей, научно-образовательных публикаций. Затем – работа с носителями языка, которые дополнят уже имеющиеся данные. "Кроме того, республика продолжает работу с "Яндексом". Научные центры и вузы будут улучшать качество перевода в русско-удмуртском и удмуртско-русском направлениях, а также работать над появлением синтеза и распознавания речи в различных сервисах IT-компании", - добавил Бречалов. Для всех желающих организованы бесплатные курсы удмуртского языка. Они проходят 2 раза в неделю на 13 площадках по республике. В Ижевске – это Удмуртский государственный университет. При поддержке министерства и Всеудмуртской ассоциации "Удмурт Кенеш" по всей республике реализуется проект-победитель Фонда президентских грантов – "Билингва". В Ижевске он проходит на базе Дома Дружбы народов. Занятия организованы в виде мастер-классов, лекций, семинаров для родителей. Для детей проводятся игры, музыкальные занятия, есть театр и мульстудия. Родители могут записать туда детей от 2 до 10 лет в группе проекта в социальных сетях, информирует пресс-служба. Региональные власти добавили, что в республике также ведется разработка IT-продуктов и мобильных приложений для детей и молодежи, лингвистов и педагогов.

https://ria.ru/20241210/brechalov-1988448275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр бречалов