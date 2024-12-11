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МИД Бразилии осудил атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС
МИД Бразилии осудил атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС - РИА Новости, 11.12.2024
МИД Бразилии осудил атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС
Власти Бразилии осудили атаку беспилотников автомобиля с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской ЗАЭС и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:25
2024-12-11T03:25
2024-12-11T03:26
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Бразилии осудили атаку беспилотников автомобиля с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской ЗАЭС и призвали к мирному разрешению конфликту на Украине, говорится в заявлении МИД страны. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотником автомобиля экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, "обошлось без жертв", но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. "Правительство Бразилии осуждает атаку 10 декабря "дроном" одной из машин МАГАТЭ, в которых находились сотрудники агентства", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте правительства. В заявлении ведомства подчеркивается поддержка работы МАГАТЭ на ЗАЭС. "Призывая стороны соблюдать международное право, ...правительство Бразилии подчеркивает важность мирного решения конфликта на Украине политическими средствами на основе Устава ООН", - добавляется в заявлении. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241209/balitskiy-1988183535.html
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в мире, бразилия, украина, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Бразилия, Украина, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
МИД Бразилии осудил атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС
МИД Бразилии осудил атаку беспилотников ВСУ на машину МАГАТЭ по дороге к ЗАЭС