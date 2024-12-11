https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html

МИД Бразилии осудил атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС

МИД Бразилии осудил атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС - РИА Новости, 11.12.2024

МИД Бразилии осудил атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС

Власти Бразилии осудили атаку беспилотников автомобиля с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской ЗАЭС и... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:25

2024-12-11T03:25

2024-12-11T03:26

в мире

бразилия

украина

россия

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_0:52:1214:735_1920x0_80_0_0_5930e7ae6f06e46ff5c2bcdd8a98010d.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Бразилии осудили атаку беспилотников автомобиля с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской ЗАЭС и призвали к мирному разрешению конфликту на Украине, говорится в заявлении МИД страны. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотником автомобиля экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, "обошлось без жертв", но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. "Правительство Бразилии осуждает атаку 10 декабря "дроном" одной из машин МАГАТЭ, в которых находились сотрудники агентства", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте правительства. В заявлении ведомства подчеркивается поддержка работы МАГАТЭ на ЗАЭС. "Призывая стороны соблюдать международное право, ...правительство Бразилии подчеркивает важность мирного решения конфликта на Украине политическими средствами на основе Устава ООН", - добавляется в заявлении. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241209/balitskiy-1988183535.html

https://ria.ru/20241210/grossi-1988506114.html

бразилия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, украина, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, оон