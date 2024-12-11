https://ria.ru/20241211/biryukov-1988553656.html

График проверок газовых плит в 2025 году опубликован в Москве

График проверок газовых плит в 2025 году опубликован в Москве - РИА Новости, 11.12.2024

График проверок газовых плит в 2025 году опубликован в Москве

График проверок газового оборудования в жилых домах в 2025 году опубликован в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:58

2024-12-11T09:58

2024-12-11T13:47

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. График проверок газового оборудования в жилых домах в 2025 году опубликован в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда, уже опубликован график соответствующих мероприятий на следующий год. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы они работали безопасно, очень важны своевременные проверки. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах. Уточнить сведения можно на официальном сайте "Мосгаза" и в специальном телеграм-боте компании. Кроме того, жители столицы могут подписаться на уведомления о предстоящей проверке и потом оценить работу специалиста.

https://ria.ru/20241210/moskva-1988362066.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков