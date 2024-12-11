https://ria.ru/20241211/bezopasnost-1988595375.html

В Тюменской области к новогодним праздникам усилят меры безопасности

В Тюменской области к новогодним праздникам усилят меры безопасности - РИА Новости, 11.12.2024

В Тюменской области к новогодним праздникам усилят меры безопасности

Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне новогодних праздников и связанных с ними массовых мероприятий поручил усилить меры безопасности в регионе,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:41

2024-12-11T13:41

2024-12-11T13:41

тюменская область

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне новогодних праздников и связанных с ними массовых мероприятий поручил усилить меры безопасности в регионе, сообщается на сайте правительства региона. "Обеспечение безопасности населения Тюменской области в период новогодних и рождественских праздников – важнейшая задача правоохранительных структур, региональных и муниципальных органов власти. Об этом заявил глава региона Александр Моор на очередном совместном заседании региональной Антитеррористической комиссии и оперативного штаба", - указано в сообщении. В новогодние и рождественские дни в области запланировано более ста различных массовых праздничных мероприятий. В местах их проведения обеспечивать правопорядок будут свыше 1,4 тысячи сотрудников полиции, частных охранных предприятий, а также народные дружинники и казаки. С 29 декабря личный состав отделов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Места проведения праздничных и религиозных мероприятий обследуют специалисты кинологических служб и инженерно-саперных подразделений для выявления взрывоопасных предметов. Сотрудники регионального главка МЧС проведут противопожарные инструктажи с персоналом заведений, где будут проводить праздники, проверят состояние систем автоматической противопожарной защиты, наличие средств пожаротушения, а также состояние путей эвакуации. В усиленном режиме пожарные и спасатели будут работать с 27 декабря по 9 января. Сообщается, что на заседании в правительстве также обсуждались вопросы безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

https://ria.ru/20241209/marafon-1988175935.html

https://ria.ru/20241209/turpotok-1988105607.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)