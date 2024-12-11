В Тюменской области к новогодним праздникам усилят меры безопасности
В Тюменской области к новогодним праздникам будут усилены меры безопасности
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне новогодних праздников и связанных с ними массовых мероприятий поручил усилить меры безопасности в регионе, сообщается на сайте правительства региона.
"Обеспечение безопасности населения Тюменской области в период новогодних и рождественских праздников – важнейшая задача правоохранительных структур, региональных и муниципальных органов власти. Об этом заявил глава региона Александр Моор на очередном совместном заседании региональной Антитеррористической комиссии и оперативного штаба", - указано в сообщении.
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В новогодние и рождественские дни в области запланировано более ста различных массовых праздничных мероприятий. В местах их проведения обеспечивать правопорядок будут свыше 1,4 тысячи сотрудников полиции, частных охранных предприятий, а также народные дружинники и казаки. С 29 декабря личный состав отделов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы.
Места проведения праздничных и религиозных мероприятий обследуют специалисты кинологических служб и инженерно-саперных подразделений для выявления взрывоопасных предметов. Сотрудники регионального главка МЧС проведут противопожарные инструктажи с персоналом заведений, где будут проводить праздники, проверят состояние систем автоматической противопожарной защиты, наличие средств пожаротушения, а также состояние путей эвакуации. В усиленном режиме пожарные и спасатели будут работать с 27 декабря по 9 января.
Сообщается, что на заседании в правительстве также обсуждались вопросы безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.
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