https://ria.ru/20241211/bespilotniki-1988527333.html
В Брянской области уничтожили десять украинских БПЛА
В Брянской области уничтожили десять украинских БПЛА - РИА Новости, 11.12.2024
В Брянской области уничтожили десять украинских БПЛА
Десять БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T02:28
2024-12-11T02:28
2024-12-11T02:46
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Десять БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241210/pvo-1988407808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили десять украинских БПЛА
ПВО уничтожили десять украинских БПЛА самолетного типа в Брянской области