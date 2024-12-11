https://ria.ru/20241211/bespilotniki-1988527333.html

В Брянской области уничтожили десять украинских БПЛА

В Брянской области уничтожили десять украинских БПЛА - РИА Новости, 11.12.2024

В Брянской области уничтожили десять украинских БПЛА

Десять БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T02:28

2024-12-11T02:28

2024-12-11T02:46

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Десять БПЛА самолетного типа уничтожены в Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241210/pvo-1988407808.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)