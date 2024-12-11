https://ria.ru/20241211/balticwinter-1988559851.html

Новые идеи и формирование трендов: как прошел Baltic Winter 2024

Новые идеи и формирование трендов: как прошел Baltic Winter 2024 - РИА Новости, 11.12.2024

Новые идеи и формирование трендов: как прошел Baltic Winter 2024

5 декабря в Москве прошел форум Baltic Winter 2024. Мероприятие организовано агентством SPN Communications. На форуме специалисты коммуникационной отрасли... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:38

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МОСКВА, 11 дек - пресс-служба SPN Communications. 5 декабря в Москве прошел форум Baltic Winter 2024. Мероприятие организовано агентством SPN Communications. На форуме специалисты коммуникационной отрасли подвели итоги уходящего года и обсудили развитие рынка в предстоящем 2025-м году. Зимний форум — продолжение традиций осеннего Baltic Weekend, которые позволяет не только раскрыть оставшийся за рамками основной программы контент, но и создать предновогоднюю атмосферу. "Уже 24 года в Санкт-Петербурге проводится наш традиционный Baltic Weekend, для которого набирается определенный объем контента, рассчитанный чуть больше, чем на два дня. Напрашивался вывод: та часть, которая не вошла в основную программу в силу большого количества информации, но тоже очень интересная, обязательно должна быть реализована. В результате мы придумали форум, получивший название Baltic Winter, который проводится в первую неделю декабря, чтобы оставшийся контент переносился на зимнее мероприятие. Плюс, другая цель Baltic Winter – в первую неделю декабря поздравить PR-тусовку с наступающим Новым годом", – подчеркнул Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета форума. Партнерами Baltic Winter 2024 выступили "Авито", "Дербент вино", издательство "МИФ", ТАСС, Sostav, "Российская газета", "Сноб", "Интерфакс", РИА Новости, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", RB.RU, "Вечерняя Москва", "Федерал Пресс", PRNews, РАСО, АКОС, АКАР, Ассоциация менеджеров и многие другие. Нововведением этого года стал разбор кейсов-победителей премии PROBA Awards от первого лица. Вместе с механикой проектов спикеры и гости форума также разобрали их, используя методологию коммуникационных технологий, предложенных в этом году в рамках совместного исследования PROBA Awards и PR News. Также на сцене выступили победители в номинации "Специалист года" 2022 и 2024 года — Анна Старкова, директор по спецпроектам, руководитель аппарата генерального директора Wildberries, и Андрей Ермошкин, глава комитета по международным связям АКОС, исполнительный директор агентства "Интериум". Спикеры поделились своими советами, как оставаться продуктивным в сложные PR-будни и зачем пиарщику участвовать в профессиональных премиях. Среди спикеров форума также выступили: Алексей Малиновский, председатель совета директоров "Т-Технологии", Валерий Федоров, генеральный директора ВЦИОМ, рассказавший о глубинной России и моментах выбора, а также Руслан Новиков, генеральный директор ИД "Аргументы и Факты", Юрий Погорелый, заместитель генерального директора "Интерфакс", Екатерина Баранова, директор по коммуникациям госкорпорации "Ростех", Екатерина Хватова, PR-директор "Лемана ПРО", Ольга Дригола-Матюшина, руководитель дирекции развития коммуникаций и партнерских программ Private Banking и Привилегии ВТБ, Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям "Почты России", Ирина Гущина, руководитель внешних коммуникаций AstraZeneca Россия и Европа и многие другие. С тренд-репортом также выступили представители Didenok team: основатель коммуникационного агентства Кирилл Диденок и СЕО, операционный директор, co-founder коммуникационного агентства Пейзулла Магомедов. Обсуждение вызвала сессия взаимодействия разных поколений, модератором которой выступила Ольга Очеретина, директор по коммуникациям "ОТП Банк". Как отметила Анна Смирнова, исполнительный директор InterComm, "молодежь ожидает удобства и склонна критиковать работу, отказываться от нее. В данном случае необходимо создавать мотивационные механизмы: возможность менять то, что не нравится. Например, с помощью современных технологий исправлять, ускорять процессы работы". "Необходимо выстроить общий язык с молодым поколением, учитывать их чувства и эмоции, проводить терапевтические беседы. Новое поколение работников — ответственное, целеустремленное, инициативное, амбициозное, горящее своим делом. Хочется, чтобы работодатель давал направления для развития и содействовал профессиональному росту молодого поколения", — заметили спикеры. Спикеры сошлись во мнении, что корпоративное обучение и система наставничества — важная часть объединения сотрудников разных поколений, которая удовлетворяет и запрос молодого поколения на обучение, и запрос более старших коллег на передачу опыта. Еще одной важной дискуссией стала панель "Сжечь ведьму! Как тендеры в коммуникациях портят отношения между агентствами и компаниями", модератором которой выступил генеральный директор Comunica Михаил Умаров. Участники обсудили, какие возникают риски в отношениях между агентствами и компаниями, и какое решение здесь можно принять. Умаров рассказал, что не редкими бывают ситуации, когда компании по итогам тендера не выбирают победителей, и самая частая причина тому – "ни один из проектов не одобрили", или "неактуальность тендера". Однако около 84% агентств, проигравших тендер, впоследствии сталкивались с тем, что их идею заимствовали. Это повод задуматься, насколько честна компания. "Важно уделять внимание первому знакомству, свериться с бэкграундом компаний друг друга: историей взаимодействия в сфере, отзывы, ивенты прошлых лет, интервью. Совет: интересуйтесь, задавайте вопросы, просите обратную связь. Успешное партнерство — это движение с двух сторон и взаимодействие, "химия" в команде, открытая коммуникация", – отмечает эксперт. Кульминацией программы стал вечерний прием, где участники смогли в неформальной обстановке обменяться мнениями, наладить новые контакты и зарядиться предновогодним настроением. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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