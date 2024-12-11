https://ria.ru/20241211/avstriya-1988705060.html

Австрийская OMV расторгла контракт с "Газпром экспорт"

Австрийская OMV расторгла контракт с "Газпром экспорт" - РИА Новости, 11.12.2024

Австрийская OMV расторгла контракт с "Газпром экспорт"

Австрийская энергетическая компания OMV сообщила о расторжении долгосрочного контракта с "Газпром экспорт". РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:48

2024-12-11T21:48

2024-12-11T23:57

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Австрийская энергетическая компания OMV сообщила о расторжении долгосрочного контракта с "Газпром экспорт"."Компания OMV объявила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа в связи с "многочисленными существенными нарушениями" договорных обязательств со стороны "Газпром экспорт". Расторжение контракта вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении.Соглашение было подписано в 2006 году и рассчитано до 2040-го. При этом австрийская компания утверждает, что в течение последних трех лет объемы поставок по нему якобы полностью диверсифицировались за счет альтернативных источников газа."В настоящее время хранилища газа в Австрии заполнены на 85 процентов. OMV в состоянии выполнить все контракты с клиентами за счет альтернативных источников", — добавили в корпорации.В ноябре OMV, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро за "недопоставки от российского газа". Австрийская компания решила зачесть эту сумму в счет нынешних поставок. Она также не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспорт", включая возможное прекращение поставок.

https://ria.ru/20241203/gaz-1987007080.html

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в мире, omv, газпром, стокгольмский арбитраж, австрия