https://ria.ru/20241211/atacms-1988663926.html

Минобороны сообщило об отражении атаки из ATACMS по Таганрогу

Минобороны сообщило об отражении атаки из ATACMS по Таганрогу - РИА Новости, 11.12.2024

Минобороны сообщило об отражении атаки из ATACMS по Таганрогу

Две из шести американских ракет ATACMS сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:17

2024-12-11T18:17

2024-12-11T18:17

специальная военная операция на украине

таганрог

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Две из шести американских ракет ATACMS сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в среду Минобороны РФ. Утром в среду киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. "Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241211/taganrog-1988541858.html

таганрог

ростовская область

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таганрог, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)