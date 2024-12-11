https://ria.ru/20241211/atacms-1988663926.html
Минобороны сообщило об отражении атаки из ATACMS по Таганрогу
Минобороны сообщило об отражении атаки из ATACMS по Таганрогу - РИА Новости, 11.12.2024
Минобороны сообщило об отражении атаки из ATACMS по Таганрогу
Две из шести американских ракет ATACMS сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:17
2024-12-11T18:17
2024-12-11T18:17
специальная военная операция на украине
таганрог
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Две из шести американских ракет ATACMS сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в среду Минобороны РФ. Утром в среду киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. "Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988541858.html
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таганрог, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило об отражении атаки из ATACMS по Таганрогу
Минобороны: две из 6 ракет ATACMS по Таганрогу сбиты, остальные отклонены РЭБ