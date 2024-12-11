https://ria.ru/20241211/atacms-1988663028.html

Минобороны пообещало ответить на атаку Киева ракетами ATACMS

Минобороны пообещало ответить на атаку Киева ракетами ATACMS - РИА Новости, 11.12.2024

Минобороны пообещало ответить на атаку Киева ракетами ATACMS

Атака Киева ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:17

2024-12-11T18:17

2024-12-11T18:17

специальная военная операция на украине

киев

таганрог

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Атака Киева ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев утром 11 декабря выпустил шесть ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области. Две ракеты сбиты комплексом "Панцирь", остальные отклонены РЭБ. Есть пострадавшие среди личного состава, разрушений нет. "Даная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241211/ataka-1988553908.html

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ростовская область

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киев, таганрог, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия