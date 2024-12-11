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Минобороны пообещало ответить на атаку Киева ракетами ATACMS
Минобороны пообещало ответить на атаку Киева ракетами ATACMS - РИА Новости, 11.12.2024
Минобороны пообещало ответить на атаку Киева ракетами ATACMS
Атака Киева ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:17
2024-12-11T18:17
2024-12-11T18:17
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таганрог
ростовская область
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Атака Киева ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев утром 11 декабря выпустил шесть ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области. Две ракеты сбиты комплексом "Панцирь", остальные отклонены РЭБ. Есть пострадавшие среди личного состава, разрушений нет. "Даная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/ataka-1988553908.html
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киев, таганрог, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Таганрог, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Минобороны пообещало ответить на атаку Киева ракетами ATACMS
Минобороны: атака Киева на аэродром Таганрога не останется без ответа