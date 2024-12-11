https://ria.ru/20241211/argentina-1988535579.html

Экономика Аргентины начала расти, заявил Милей

Экономика Аргентины начала расти, заявил Милей - РИА Новости, 11.12.2024

Экономика Аргентины начала расти, заявил Милей

Экономика Аргентины начала расти, она выдержала испытание, сообщил президент страны Хавьер Милей в обращении к нации. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:12

2024-12-11T05:12

2024-12-11T05:12

аргентина

хавьер милей

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек - РИА Новости. Экономика Аргентины начала расти, она выдержала испытание, сообщил президент страны Хавьер Милей в обращении к нации. Во вторник, 10 декабря, исполнился год с момента вступления Милея в должность президента. "Сегодня с гордостью и надеждой могу сказать вам, что мы выдержали испытание огнем. Мы выходим из пустыни: рецессия закончилась, и страна, наконец, начала расти. Спасибо за доверие этому правительству", - отметил глава государства. "Мы оставили худшее позади и начнем следующий год с уверенностью, что будущее будет лучше и лучше. В Аргентине наступают счастливые времена", - сказал Милей. Милей, представляющий крайне правую либертарианскую партию, вступил в должность в 2023 году и спустя пару дней провел резкую девальвацию национальной валюты - почти на 120%. Параллельно были отменены субсидии на транспорт и коммунальные услуги, что привело к резкому скачку цен: в декабре 2023 года инфляция достигла 25,5%, в январе 20,6% и 13,2% в феврале. Власти тогда назвали эти меры неизбежными: они были нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции. Эти решения напрямую ударили по карману граждан и покупательской способности. Особенно тяжело пришлось пенсионерам, чьи доходы во многих случаях до сих пор не дотягивают даже до уровня минимальной зарплаты. Более того, на закон о повышении пенсий, одобренный конгрессом, президент наложил вето.

https://ria.ru/20241027/zapad-1980175898.html

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аргентина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аргентина, хавьер милей, в мире