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Экономика Аргентины начала расти, заявил Милей - РИА Новости, 11.12.2024
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05:12 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/argentina-1988535579.html
Экономика Аргентины начала расти, заявил Милей
Экономика Аргентины начала расти, заявил Милей - РИА Новости, 11.12.2024
Экономика Аргентины начала расти, заявил Милей
Экономика Аргентины начала расти, она выдержала испытание, сообщил президент страны Хавьер Милей в обращении к нации. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:12
2024-12-11T05:12
аргентина
хавьер милей
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек - РИА Новости. Экономика Аргентины начала расти, она выдержала испытание, сообщил президент страны Хавьер Милей в обращении к нации. Во вторник, 10 декабря, исполнился год с момента вступления Милея в должность президента. "Сегодня с гордостью и надеждой могу сказать вам, что мы выдержали испытание огнем. Мы выходим из пустыни: рецессия закончилась, и страна, наконец, начала расти. Спасибо за доверие этому правительству", - отметил глава государства. "Мы оставили худшее позади и начнем следующий год с уверенностью, что будущее будет лучше и лучше. В Аргентине наступают счастливые времена", - сказал Милей. Милей, представляющий крайне правую либертарианскую партию, вступил в должность в 2023 году и спустя пару дней провел резкую девальвацию национальной валюты - почти на 120%. Параллельно были отменены субсидии на транспорт и коммунальные услуги, что привело к резкому скачку цен: в декабре 2023 года инфляция достигла 25,5%, в январе 20,6% и 13,2% в феврале. Власти тогда назвали эти меры неизбежными: они были нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции. Эти решения напрямую ударили по карману граждан и покупательской способности. Особенно тяжело пришлось пенсионерам, чьи доходы во многих случаях до сих пор не дотягивают даже до уровня минимальной зарплаты. Более того, на закон о повышении пенсий, одобренный конгрессом, президент наложил вето.
https://ria.ru/20241027/zapad-1980175898.html
https://ria.ru/20241114/argentina-1983637521.html
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аргентина, хавьер милей, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, В мире
Экономика Аргентины начала расти, заявил Милей

Президент Аргентины Милей: экономика страны выдержала испытание огнем

© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Gustavo Garello
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек - РИА Новости. Экономика Аргентины начала расти, она выдержала испытание, сообщил президент страны Хавьер Милей в обращении к нации.
Во вторник, 10 декабря, исполнился год с момента вступления Милея в должность президента.
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"Сегодня с гордостью и надеждой могу сказать вам, что мы выдержали испытание огнем. Мы выходим из пустыни: рецессия закончилась, и страна, наконец, начала расти. Спасибо за доверие этому правительству", - отметил глава государства.
"Мы оставили худшее позади и начнем следующий год с уверенностью, что будущее будет лучше и лучше. В Аргентине наступают счастливые времена", - сказал Милей.
Милей, представляющий крайне правую либертарианскую партию, вступил в должность в 2023 году и спустя пару дней провел резкую девальвацию национальной валюты - почти на 120%. Параллельно были отменены субсидии на транспорт и коммунальные услуги, что привело к резкому скачку цен: в декабре 2023 года инфляция достигла 25,5%, в январе 20,6% и 13,2% в феврале. Власти тогда назвали эти меры неизбежными: они были нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции.
Эти решения напрямую ударили по карману граждан и покупательской способности. Особенно тяжело пришлось пенсионерам, чьи доходы во многих случаях до сих пор не дотягивают даже до уровня минимальной зарплаты. Более того, на закон о повышении пенсий, одобренный конгрессом, президент наложил вето.
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