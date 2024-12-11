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День Андреевского флага

День Андреевского флага - РИА Новости, 11.12.2024

День Андреевского флага

11 декабря российские военные моряки отмечают День Андреевского флага – боевого знамени ВМФ России. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:32

2024-12-11T00:32

2024-12-11T00:32

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11 декабря российские военные моряки отмечают День Андреевского флага – боевого знамени ВМФ России.Считается что в этот день (1 декабря по старому стилю) в 1699 году Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота. Однако, как отмечают эксперты, ни одного исторического документа, который бы достоверно свидетельствовал об этом, нет.В конце XVII века русские военно-морские корабли носили несколько флагов, созданных на основе цветов царского штандарта – бело-сине-красного знамени с золотым орлом в центре; как "флаг его царского величества московского" штандарт представлен в изданном в Амстердаме в 1705 году труде нидерландского картографа и гравера Карела Алларда (в русской традиции также Алярд) (1648-1709) "Новое голландское корабельное строение".Первый – с синим прямым крестом, разделявшим полотнище на белые (1-й и 4-й) и красные (2-й и 3-й) квадраты в шахматном порядке, которые образовывали косой крест; как московский флаг, то есть флаг Русского государства, был приведен в книге Алларда; подобные флаги с прямыми синими крестами на белом и красном фоне изобразил Адриан Шхонебек на гравюре "Осада и взятие Азова" (1699). Второй – простой трехполосный флаг, то есть царский штандарт без орла; подобный флаг был поднят на корабле "Крепость", на котором русское посольство во главе с думным дьяком Емельяном Украинцевым в сентябре 1699 года прибыло в Константинополь (ныне Стамбул) для переговоров о мире с Османской империей, воспроизведен Шхонебеком на гравюре, где корабль "Гото Предестинация" представлен с носа (1701).В конце 1699 года Петр I нарисовал трехполосный бело-сине-красный флаг с Андреевским крестом, заменив фактически на своем штандарте орла на крест (рисунок был выполнен на черновом варианте письма царя Емельяну Украинцеву, ныне хранится в Российском государственном архиве древних актов).Не позднее 1-й половины 1700 года на строившемся флоте царем были введены флаги трех цветов – белый с Андреевским крестом в крыже (в верхнем углу у древка), синий и красный с тем же крестом в крыже белого цвета. Петром I рассматривались также и другие варианты военно-морских флагов, среди которых было своеобразное соединение будущего Андреевского флага с трехполосными: сверху белого полотна с Андреевским крестом располагался бело-сине-красный, а снизу – сине-бело-красный или сине-красно-белый (запечатлены, например, Адрианом Шхонебеком в 1701 году на гравюрах, где корабль "Гото Предестинация" показан с правого борта и с кормы).В 1703 году, после взятия шведской крепости Ниеншанц, Петр I решил добавить на свой штандарт карты акваторий четырех морей (Белого, Каспийского, Азовского и части Балтийского с Финским и Ботническим заливами), которые орел держал в клювах и лапах так, что они фактически образовывали косой крест.Постепенно знамени с Андреевским крестом начало придаваться значение символа военно-морских побед России. Белый флаг с Андреевским крестом, сдвинутым из крыжа в центр полотнища (изначально концы креста не доходили до углов ткани, образуя т. н. висящий Андреевский крест), близкий к Андреевскому флагу, впервые появился на флоте в 1710-х годах.В конце 1710-х годов для европейского справочного издания "Флаги, или знамена, которые большинство стран вывешивают на море", вышедшего в 1718 году в Амстердаме на французском языке, царь составил краткие описания российских флагов, поставив вторым после собственного штандарта Андреевский флаг. Выбор Андреевского креста в качестве эмблемы для флага Петр I объяснял тем, что "от сего апостола приняла Россия святое крещение".Морским уставом 1720 года Петром I были окончательно утверждены три флага для всех трех главных, или генеральных, эскадр Балтийского флота: Андреевский флаг для эскадры белого флага (или кордебаталии, т. е. основных сил), синий и красный флаги с Андреевским крестом в белых крыжах – для эскадр синего (или авангарда, "авангардии") и красного (или арьергарда, "ариергардии") флагов.В 1732/1733 – 1743 и в 1764-1797 годах на флоте существовал только Андреевский флаг, поскольку синий и красный флаги были отменены докладом Воинской морской комиссии, утвержденным императрицей Анной Ивановной 9 января 1733 года (29 декабря 1732 года по старому стилю), и докладом Морской российских флотов и Адмиралтейского правления комиссии, утвержденным 15 (4 по старому стилю) марта 1764 года императрицей Екатериной II, но возвращались указом императрицы Елизаветы Петровны от 13 (2 по старому стилю) апреля 1743 года.Уставом военного флота 1797 года император Павел I установил, что Андреевский флаг могли иметь только командующие Балтийским флотом (старший адмирал) и Черноморским флотом (адмирал) на грот-стенг-флагштоке и корабли 1-й дивизии обоих флотов как кормовой флаг. Одновременно на Балтийском флоте были возвращены синий и красный флаги как флаги 2-го и 3-го адмиралов, командующих 2-й и 3-й дивизиями, однако Андреевский крест в белом крыже был заменен императором на ординарный гюйс (Андреевский крест в белом крыже был возвращен на флаги в соответствии с докладом товарища министра морских сил вице-адмирала Павла Чичагова, утвержденным 6 июня (25 мая по старому стилю) 1804 года императором Александром I).Морским уставом 1853 года Андреевский флаг получил статус "общего Русского военного кормового флага", который носили 2-я дивизия Балтийского флота (она указом императора Николая I от 19 (7 по старому стилю) сентября 1827 года была переименована из 1-й дивизии), Черноморский флот, Каспийская и Камчатская военные флотилии, а также в ряде случаев корабли 1-й (имели синий флаг) и 3-й (имели красный флаг) дивизий Балтийского флота, в частности при одиночном плавании.Указом императора Александра II от 24 (12 по старому стилю) июля 1865 года для всех судов и плавучих средств российского ВМФ окончательно был установлен Андреевский флаг как общий кормовой.Указом Александра I от 17 июня (5 июня по старому стилю) 1819 года для кораблей, формировавшихся из матросов и офицеров морского Гвардейского экипажа, пожалованного за отличие в Кульмском сражении (1813) Георгиевским знаменем, был учрежден особый Георгиевский военно-морской флаг – Андреевский флаг с изображением святого Георгия Победоносца на красном щите в центре полотнища. Указами Николая I таким флагом были награждены линейный корабль "Азов" (1827) и бриг "Меркурий" (1829).В ХVIII–ХХ веках российский флот под Андреевским флагом доказал свою незаменимость в решении стратегических государственных задач. Под Андреевским флагом русские корабли совершали дальние рейды и морские победы во многих баталиях, особенно в Русско-турецких войнах при Екатерине Великой, в битвах рубежа ХIХ-ХХ века.Андреевский флаг служил символом чести и доблести русского флота и не должен был спускаться ни перед каким вражеским судном. За более чем 200 лет существования флота Российской империи это правило нарушалось лишь дважды.Первый случай произошел в мае 1829 года во время Русско-Турецкой войны. Семен Стройников - командир фрегата "Рафаил", попавшего в окружение, приказал спустить флаг по просьбе матросов. Хотя военный совет приказал драться до последней возможности, а затем, подойдя к ближайшему кораблю врага, взорвать "Рафаил". Стройников, пожертвовав своей честью и честью Андреевского флага, спас сотни жизней. Все офицеры "Рафаила", кроме одного мичмана, были затем разжалованы и лишены наград. Сам фрегат император Николай I повелел сжечь. Приказ спустя 24 года выполнил вице-адмирал Павел Нахимов во время Синопского сражения. А имя "Рафаил" навсегда было вычеркнуто из списков Российского императорского флота.Второй раз Андреевские стяги добровольно спустили с мачт в мае 1904 года во второй день Цусимского сражения. Контр-адмирал Николай Небогатов, приказал опустить флаги на пяти оставшихся от эскадры кораблях, оказавшихся окруженными двумя с половиной десятками японских судов. Во время трибунала стало известно, что командир таким образом спас от гибели 2280 моряков. Контр-адмирала приговорили к смертной казни, которую затем заменили десятью годами крепости.В 1917 году решением 1-го Всероссийского съезда военного флота Андреевский флаг на всех судах ВМФ Российской республики был отменен и подлежал замене – первоначально на красный флаг Второго интернационала (до окончания съезда), а затем на флаг Республики.В Гражданскую войну (1917-1922) Андреевские флаги несли корабли Белого флота; последней из белых военно-морских соединений осенью 1924 года в Тунисе флаги спустила Бизертская эскадра. Андреевский флаг был символом антисоветской политической организации "Союз Андреевского флага", созданной в 1948 году Петром фон Глазенапом в американской зоне оккупации Германии.В Советском Союзе для ВМФ был принят совершенно другой флаг, построенный на основе традиционной советской символики – серп, молот, красная звезда.21 июля 1992 года указом первого президента России Бориса Ельцина Андреевский флаг восстановлен как Военно-морской флаг Российской Федерации.26 июля 1992 года флаги ВМФ СССР были последний раз подняты на кораблях российского флота, после чего прозвучал гимн Советского Союза, под звуки которого они были спущены и вместо них под гимн Российской Федерации подняты Андреевские флаги.Федеральный закон "О знамени Вооруженных сил Российской Федерации, знамени Военно-Морского Флота, знаменах иных видов Вооруженных Сил Российской Федерации" (2000) гласит, что полотнищем знамени Военно-Морского Флота является военно-морской флаг Российской Федерации, представляющий собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагональным (Андреевским) крестом.Согласно "Положению о Военно-морском флаге Российской Федерации", утвержденном указом президента Российской Федерации от 23 июля 2021 года, военно-морской флаг Российской Федерации является воинской реликвией и официальным символом, указывающим на государственную принадлежность и принадлежность Военно-Морскому Флоту воинских формирований, вооружения, военной техники и другого имущества и означающим неприкосновенность корабля и его готовность защищать национальные интересы Российской Федерации на морских и океанских рубежах.Военно-морской флаг Российской Федерации олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции Военно-Морского Флота, служит напоминанием каждому военнослужащему о его конституционном долге по защите Отечества.Вручение Андреевского флага новому кораблю – это целый ритуал. Сначала его освящают в церкви, потом проводится ритуал передачи его кораблю. Выражение "поднять Андреевский флаг" (на российском военно-морском корабле), в частности, означает, что после спуска на воду и прохождения испытаний этот корабль введён в строй и включён в списочный состав ВМФ.Ежедневный ритуал на российских военных кораблях – подъем Андреевского флага на флагштоке корабля. В море Андреевский флаг не спускается ни днем, ни ночью.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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