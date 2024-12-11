https://ria.ru/20241211/algoritmy-1988662155.html
Путин высказался об алгоритмах генеративных моделей ИИ
Путин высказался об алгоритмах генеративных моделей ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин высказался об алгоритмах генеративных моделей ИИ
Алгоритмы генеративных моделей искусственного интеллекта должны быть непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных и национальных особенностей каждой... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:05
2024-12-11T18:05
2024-12-11T18:05
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Алгоритмы генеративных моделей искусственного интеллекта должны быть непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных и национальных особенностей каждой цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин. "Алгоритмы таких систем (ИИ - ред.), как уже говорил, должны быть доверенными, то есть понятными, открытыми и непредвзятыми. Разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями, к которым мы в России относимся с глубоким уважением", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988661274.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин высказался об алгоритмах генеративных моделей ИИ
Путин: алгоритмы генеративных моделей ИИ должны быть непредвзятыми