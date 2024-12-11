Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался об алгоритмах генеративных моделей ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/algoritmy-1988662155.html
Путин высказался об алгоритмах генеративных моделей ИИ
Путин высказался об алгоритмах генеративных моделей ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин высказался об алгоритмах генеративных моделей ИИ
Алгоритмы генеративных моделей искусственного интеллекта должны быть непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных и национальных особенностей каждой... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:05
2024-12-11T18:05
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970291981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fc7c098f155a9b0bd2b9ad44355d270.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Алгоритмы генеративных моделей искусственного интеллекта должны быть непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных и национальных особенностей каждой цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин. "Алгоритмы таких систем (ИИ - ред.), как уже говорил, должны быть доверенными, то есть понятными, открытыми и непредвзятыми. Разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями, к которым мы в России относимся с глубоким уважением", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988661274.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970291981_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_6fd6e800167cb87fd28b3fdc47238365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин высказался об алгоритмах генеративных моделей ИИ

Путин: алгоритмы генеративных моделей ИИ должны быть непредвзятыми

© iStock.com / ErikonaРабота над проектом с помощью нейросетей
Работа над проектом с помощью нейросетей - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© iStock.com / Erikona
Работа над проектом с помощью нейросетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Алгоритмы генеративных моделей искусственного интеллекта должны быть непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных и национальных особенностей каждой цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Алгоритмы таких систем (ИИ - ред.), как уже говорил, должны быть доверенными, то есть понятными, открытыми и непредвзятыми. Разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями, к которым мы в России относимся с глубоким уважением", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин оценил работу ИИ при обработке вопросов к прямой линии
Вчера, 18:03
 
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала