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Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года

Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года - РИА Новости, 11.12.2024

Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года

ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" за ноябрь и 11 месяцев 2024 года (по данным управленческого учета). РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:50

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МОСКВА, 11 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" за ноябрь и 11 месяцев 2024 года (по данным управленческого учета).Ключевые результаты ноября 2024 года:Ключевые результаты 11 месяцев 2024 года:Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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