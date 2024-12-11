Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года
© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" за ноябрь и 11 месяцев 2024 года (по данным управленческого учета).
Ключевые результаты ноября 2024 года:
- Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 11,0% по сравнению с ноябрем 2023 года и составило 4,0 миллиона человек;
- На внутренних линиях перевезено 3,0 миллиона пассажиров, на 9,0% больше, чем в ноябре 2023 года;
- На международных линиях перевозки выросли на 17,3%, до 1,0 миллиона пассажиров;
- Пассажирооборот увеличился на 13,2%, предельный пассажирооборот — на 10,4%;
- Процент занятости пассажирских кресел составил 89,7%, увеличившись на 2,2 п.п. год к году. На внутренних линиях показатель достиг 93,5%, на международных линиях – 85,0%;
- Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 миллиона пассажиров, на 9,0% больше по сравнению с ноябрем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 16,0%.
Ключевые результаты 11 месяцев 2024 года:
- Перевезено 51,3 миллиона пассажиров, на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года;
- На внутренних линиях перевезено 39,5 миллиона пассажиров, на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года;
- На международных линиях пассажиропоток составил 11,7 миллиона пассажиров, увеличившись на 35,0%;
- Пассажирооборот увеличился на 21,8%, предельный пассажирооборот – на 19,0%;
- Процент занятости пассажирских кресел составил 89,9%, увеличившись на 2,1 п.п. год к году;
- Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 20,5%, до 27,9 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 26,0%.
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