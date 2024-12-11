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Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года - РИА Новости, 11.12.2024
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Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года
Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года - РИА Новости, 11.12.2024
Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года
ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" за ноябрь и 11 месяцев 2024 года (по данным управленческого учета). РИА Новости, 11.12.2024
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МОСКВА, 11 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" за ноябрь и 11 месяцев 2024 года (по данным управленческого учета).Ключевые результаты ноября 2024 года:Ключевые результаты 11 месяцев 2024 года:Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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Пресс-релизы

Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" за ноябрь и 11 месяцев 2024 года (по данным управленческого учета).

Ключевые результаты ноября 2024 года:

  • Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 11,0% по сравнению с ноябрем 2023 года и составило 4,0 миллиона человек;
  • На внутренних линиях перевезено 3,0 миллиона пассажиров, на 9,0% больше, чем в ноябре 2023 года;
  • На международных линиях перевозки выросли на 17,3%, до 1,0 миллиона пассажиров;
  • Пассажирооборот увеличился на 13,2%, предельный пассажирооборот — на 10,4%;
  • Процент занятости пассажирских кресел составил 89,7%, увеличившись на 2,2 п.п. год к году. На внутренних линиях показатель достиг 93,5%, на международных линиях – 85,0%;
  • Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 миллиона пассажиров, на 9,0% больше по сравнению с ноябрем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 16,0%.

Ключевые результаты 11 месяцев 2024 года:

  • Перевезено 51,3 миллиона пассажиров, на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года;
  • На внутренних линиях перевезено 39,5 миллиона пассажиров, на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года;
  • На международных линиях пассажиропоток составил 11,7 миллиона пассажиров, увеличившись на 35,0%;
  • Пассажирооборот увеличился на 21,8%, предельный пассажирооборот – на 19,0%;
  • Процент занятости пассажирских кресел составил 89,9%, увеличившись на 2,1 п.п. год к году;
  • Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 20,5%, до 27,9 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 26,0%.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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