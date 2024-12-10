https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988397420.html

Более трети украинцев не знают о "плане победы" Зеленского, показал опрос

Более трети украинцев не знают о "плане победы" Зеленского, показал опрос - РИА Новости, 10.12.2024

Более трети украинцев не знают о "плане победы" Зеленского, показал опрос

Более трети граждан Украины - 35,2% - не знают о так называемом "плане победы" Владимира Зеленского или не понимают сути этого документа, свидетельствуют данные РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:31

2024-12-10T14:31

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Более трети граждан Украины - 35,2% - не знают о так называемом "плане победы" Владимира Зеленского или не понимают сути этого документа, свидетельствуют данные опроса, опубликованные украинским центром "Новая Европа". "Относительное большинство украинцев (35,2%) не знает о "плане победы" или не понимает сути документа. Но каждый третий опрошенный (30,9%) осознает, что план создан прежде всего для Запада, который должен больше поддерживать Украину, поэтому все зависит от наших партнеров. Нереалистичным план считает 18,6% респондентов. Верят в то, что он действительно будет вести к победе и миру, 12,3% украинцев", - говорится в опросе, опубликованном на сайте центра. Украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на источники ранее сообщало, что так называемый "план победы" Зеленского писался во многом в интересах Республиканской партии США, исключая возвращение границ 1991 года, но предусматривая защиту территорий с месторождением лития. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988346525.html

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