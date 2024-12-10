Маск и сын Трампа одной картинкой унизили Зеленского
Сына Трампа и Илона Маска рассмешил мем с Зеленским из фильма "Один дома 2"
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и Дональд Трамп-младший высмеяли в соцсети X Владимира Зеленского картинкой из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке".
Маск и Трамп-младший отреагировали смеющимися смайликами на картинку, где на верхней части изображен момент из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу. На нижней части картинки был подобран кадр со встречи Зеленского и Трампа, напоминающий кадр из фильма. При этом Зеленскому еще прифотошопили шапку, как у героя из фильма.
Маск и Трамп-младший отреагировали смеющимися смайликами на картинку, где на верхней части изображен момент из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу. На нижней части картинки был подобран кадр со встречи Зеленского и Трампа, напоминающий кадр из фильма. При этом Зеленскому еще прифотошопили шапку, как у героя из фильма.
После нее газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима, а сам Зеленский чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.