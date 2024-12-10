https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988314672.html

Маск и сын Трампа одной картинкой унизили Зеленского

Маск и сын Трампа одной картинкой унизили Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024

Маск и сын Трампа одной картинкой унизили Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск и Дональд Трамп-младший высмеяли в соцсети X Владимира Зеленского картинкой из фильма "Один дома 2: Затерянный в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:46

2024-12-10T08:46

2024-12-10T09:45

в мире

владимир зеленский

илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и Дональд Трамп-младший высмеяли в соцсети X Владимира Зеленского картинкой из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Маск и Трамп-младший отреагировали смеющимися смайликами на картинку, где на верхней части изображен момент из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу. На нижней части картинки был подобран кадр со встречи Зеленского и Трампа, напоминающий кадр из фильма. При этом Зеленскому еще прифотошопили шапку, как у героя из фильма.В субботу Трамп, Зеленский и лидер Пятой республики Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После нее газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима, а сам Зеленский чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988311272.html

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в мире, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп