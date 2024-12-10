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Зеленский резко отреагировал на заявление Госдепа - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 10.12.2024 (обновлено: 08:28 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988311272.html
Зеленский резко отреагировал на заявление Госдепа
Зеленский резко отреагировал на заявление Госдепа - РИА Новости, 10.12.2024
Зеленский резко отреагировал на заявление Госдепа
Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на заявление госдепа США о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. "Мы должны... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:25
2024-12-10T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
энтони блинкен
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на заявление госдепа США о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. "Мы должны сосредоточиться на оснащении существующих бригад и обучении личного состава использованию этого оборудования. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат", — написал он. Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил об информировании Киева, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних будут экипированы. Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.
https://ria.ru/20241210/rumyniya-1988210304.html
сша
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, энтони блинкен, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Киев
Зеленский резко отреагировал на заявление Госдепа

Зеленский выступил против снижения призывного возраста в ответ на требование США

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на заявление госдепа США о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

"Мы должны сосредоточиться на оснащении существующих бригад и обучении личного состава использованию этого оборудования. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат", — написал он.

Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил об информировании Киева, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних будут экипированы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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