Зеленский резко отреагировал на заявление Госдепа
Зеленский выступил против снижения призывного возраста в ответ на требование США
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на заявление госдепа США о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.
"Мы должны сосредоточиться на оснащении существующих бригад и обучении личного состава использованию этого оборудования. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат", — написал он.
Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил об информировании Киева, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних будут экипированы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.
"Мы должны сосредоточиться на оснащении существующих бригад и обучении личного состава использованию этого оборудования. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат", — написал он.
Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил об информировании Киева, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних будут экипированы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.
"Россия виновата". Союзника Украины обезглавили
Вчера, 08:00