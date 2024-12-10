https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988311272.html

Зеленский резко отреагировал на заявление Госдепа

Зеленский резко отреагировал на заявление Госдепа - РИА Новости, 10.12.2024

Зеленский резко отреагировал на заявление Госдепа

Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на заявление госдепа США о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. "Мы должны... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:25

2024-12-10T08:25

2024-12-10T08:28

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государственный департамент сша

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский резко отреагировал в соцсети X на заявление госдепа США о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. "Мы должны сосредоточиться на оснащении существующих бригад и обучении личного состава использованию этого оборудования. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат", — написал он. Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил об информировании Киева, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних будут экипированы. Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют идти на такой шаг.

https://ria.ru/20241210/rumyniya-1988210304.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, энтони блинкен, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, киев