https://ria.ru/20241210/zapad-1988345695.html

США и Европу ждет сложный период междоусобиц, заявил Нарышкин

США и Европу ждет сложный период междоусобиц, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024

США и Европу ждет сложный период междоусобиц, заявил Нарышкин

США и Европу ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на "руку Москвы", прогнозирует директор Службы... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:22

2024-12-10T11:22

2024-12-10T11:22

сша

европа

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США и Европу ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на "руку Москвы", прогнозирует директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик". "Американцам и европейцам еще далеко до возвращения к своей идентичности. Их, вероятно, ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на "руку Москвы". Западу сложно признать упадок своего могущества", - сказал Нарышкин. Что касается будущего многополярного мира, то он должен включать в себя и США, и Европу - но при условии, что у них будут равные права с другими, добавил директор СВР. "Места будет распределять история", - подчеркнул Нарышкин. Сейчас человечество сталкивается с большим количеством действительно серьезных общих вызовов, таких, как пандемии, изменение климата и связанная с этим глобальная миграция, бесконтрольное развитие технологий искусственного интеллекта, отметил Нарышкин. "Ведущим региональным и мировым державам необходимо сообща искать способы реагирования на них. Американский и европейский полюса с их духом предпринимательства и новаторства могут и должны играть в этих процессах важную роль", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20241209/vybory-1988010284.html

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Ольга Фомченкова

сша, европа, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире