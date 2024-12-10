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США и Европу ждет сложный период междоусобиц, заявил Нарышкин
США и Европу ждет сложный период междоусобиц, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024
США и Европу ждет сложный период междоусобиц, заявил Нарышкин
США и Европу ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на "руку Москвы", прогнозирует директор Службы... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:22
2024-12-10T11:22
2024-12-10T11:22
сша
европа
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США и Европу ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на "руку Москвы", прогнозирует директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик". "Американцам и европейцам еще далеко до возвращения к своей идентичности. Их, вероятно, ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на "руку Москвы". Западу сложно признать упадок своего могущества", - сказал Нарышкин. Что касается будущего многополярного мира, то он должен включать в себя и США, и Европу - но при условии, что у них будут равные права с другими, добавил директор СВР. "Места будет распределять история", - подчеркнул Нарышкин. Сейчас человечество сталкивается с большим количеством действительно серьезных общих вызовов, таких, как пандемии, изменение климата и связанная с этим глобальная миграция, бесконтрольное развитие технологий искусственного интеллекта, отметил Нарышкин. "Ведущим региональным и мировым державам необходимо сообща искать способы реагирования на них. Американский и европейский полюса с их духом предпринимательства и новаторства могут и должны играть в этих процессах важную роль", - добавил директор СВР.
https://ria.ru/20241209/vybory-1988010284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
США, Европа, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
США и Европу ждет сложный период междоусобиц, заявил Нарышкин
Нарышкин: США и Европу ждет сложный, драматический период внутренних междоусобиц