https://ria.ru/20241210/zapad-1988318137.html
Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, заявил Нарышкин
Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024
Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, заявил Нарышкин
Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, россияне понимают, что цена противостояния с Западом - свобода и суверенитет страны, заявил директор Службы... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:20
2024-12-10T09:20
2024-12-10T09:25
россия
в мире
сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, россияне понимают, что цена противостояния с Западом - свобода и суверенитет страны, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик"."Все попытки раскачать ситуацию в России оказались безуспешными. Люди осознают, что мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом, и цена этого противостояния - наши свобода и суверенитет", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей нарышкин
Россия, В мире, Сергей Нарышкин
Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, заявил Нарышкин
Нарышкин назвал свободу и суверенитет России ценой противостояния с Западом