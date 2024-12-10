https://ria.ru/20241210/zapad-1988318137.html

Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, заявил Нарышкин

Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024

Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, заявил Нарышкин

Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, россияне понимают, что цена противостояния с Западом - свобода и суверенитет страны, заявил директор Службы... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:20

2024-12-10T09:20

2024-12-10T09:25

россия

в мире

сергей нарышкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923145224_0:109:3188:1902_1920x0_80_0_0_010edff2f85ca28ed4b32e191a2905f1.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Попытки раскачать ситуацию в России безуспешны, россияне понимают, что цена противостояния с Западом - свобода и суверенитет страны, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик"."Все попытки раскачать ситуацию в России оказались безуспешными. Люди осознают, что мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом, и цена этого противостояния - наши свобода и суверенитет", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, сергей нарышкин