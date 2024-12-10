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В правительстве одобрили идею МВД о внесудебной заморозке счетов - РИА Новости, 10.12.2024
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03:08 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/zamorozka-1988297419.html
В правительстве одобрили идею МВД о внесудебной заморозке счетов
В правительстве одобрили идею МВД о внесудебной заморозке счетов - РИА Новости, 10.12.2024
В правительстве одобрили идею МВД о внесудебной заморозке счетов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства внутренних дел, которая предоставляет следователям и дознавателям... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:08
2024-12-10T03:08
общество
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства внутренних дел, которая предоставляет следователям и дознавателям право временно замораживать банковские счета граждан без судебного решения. Об этом сообщает РБК."Источник РБК, знающий о ходе обсуждения инициативы, отметил, что на заседании 9 декабря была "ожесточенная дискуссия", а законопроект будет дорабатываться ко второму чтению", — говорится в статье..Отмечается, что основная цель данного проекта заключается в борьбе с киберпреступлениями и мошенническими действиями. В случае вступления проекта в силу следователи и дознаватели смогут приостанавливать денежные операции на срок не более 10 суток, если имеются основания полагать, что счета использовались в преступной деятельности. Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества в Telegram. По его словам, мошенники начали создавать Telegram-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или служб поддержки, предлагая пользователю решить "проблему" с заказом или аккаунтом, запрашивая логин и пароль от личного кабинета. Пользователи, полагая, что общаются с представителем компании, передают свои данные, не подозревая, что на самом деле взаимодействуют с мошенниками, добавил он.
https://ria.ru/20240830/bank-1969411654.html
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общество
Общество
В правительстве одобрили идею МВД о внесудебной заморозке счетов

Правкомиссия поддержала проект о праве следователей замораживать счета без суда

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства внутренних дел, которая предоставляет следователям и дознавателям право временно замораживать банковские счета граждан без судебного решения. Об этом сообщает РБК.
"Источник РБК, знающий о ходе обсуждения инициативы, отметил, что на заседании 9 декабря была "ожесточенная дискуссия", а законопроект будет дорабатываться ко второму чтению", — говорится в статье..
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Отмечается, что основная цель данного проекта заключается в борьбе с киберпреступлениями и мошенническими действиями.
В случае вступления проекта в силу следователи и дознаватели смогут приостанавливать денежные операции на срок не более 10 суток, если имеются основания полагать, что счета использовались в преступной деятельности.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества в Telegram. По его словам, мошенники начали создавать Telegram-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или служб поддержки, предлагая пользователю решить "проблему" с заказом или аккаунтом, запрашивая логин и пароль от личного кабинета. Пользователи, полагая, что общаются с представителем компании, передают свои данные, не подозревая, что на самом деле взаимодействуют с мошенниками, добавил он.
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