В правительстве одобрили идею МВД о внесудебной заморозке счетов
Правкомиссия поддержала проект о праве следователей замораживать счета без суда
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства внутренних дел, которая предоставляет следователям и дознавателям право временно замораживать банковские счета граждан без судебного решения. Об этом сообщает РБК.
"Источник РБК, знающий о ходе обсуждения инициативы, отметил, что на заседании 9 декабря была "ожесточенная дискуссия", а законопроект будет дорабатываться ко второму чтению", — говорится в статье..
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Отмечается, что основная цель данного проекта заключается в борьбе с киберпреступлениями и мошенническими действиями.
В случае вступления проекта в силу следователи и дознаватели смогут приостанавливать денежные операции на срок не более 10 суток, если имеются основания полагать, что счета использовались в преступной деятельности.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества в Telegram. По его словам, мошенники начали создавать Telegram-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или служб поддержки, предлагая пользователю решить "проблему" с заказом или аккаунтом, запрашивая логин и пароль от личного кабинета. Пользователи, полагая, что общаются с представителем компании, передают свои данные, не подозревая, что на самом деле взаимодействуют с мошенниками, добавил он.
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